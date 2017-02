Barnehagen skaffet seg egen snøkanon

I Akasia Neshaugane barnehage på Espeland i Arna jubles det for minusgradene vi nå opplever.

Mens snøglade folk flest må krysse fingrene og be til værgudene, hentet barnehagen inn egen snøkanon.

– Jeg hadde lyst til å gi noe ekstra til barna i en hverdag uten snø. Vi er en plass der det er kaldt, så hvorfor ikke gjøre noe ekstra ut av det når vi først har muligheten, sier styrer Synnøve Nygård Øien.

Storkoste seg i snøen

Torsdag var det strålende sol og flere minusgrader. Da fikk de små kose seg i snøen som var blitt produsert det siste døgnet.

Styreren forteller at hun ble inspirert av andre barnehager som har gjort det samme. Da ideen var lansert, betalte hun like godt investeringen av egen lomme.

– Når kan snøkanonen brukes?

– Den kan brukes hver dag det er to minusgrader eller kaldere. Her i Arna tror jeg at vi har det kaldere enn andre steder i området, sier hun.

– Må få oppleve snø

Nygård Øien vil ikke avsløre hva hun har betalt, men forteller at det var nødvendig å kjøpe snøkanon, høytrykkspyler, kompressor og vannledning for å få det til.

Onsdag kveld testet hun at alt funket. I dag informerte hun barn og foreldre om nykjøpet.

Det er liten tvil om at snøbakken blir leketidens store høydepunkt for de 80 små.

– Nå vil alle ha rumpeakebrett, men så mange har vi ikke. Fremover må de bytte på akebrettene, beskriver hun.

Så spørs det hvor lenge snøen blir liggende i barnehagen, for til helgen skal det nemlig bli plussgrader og sol.

– Jeg synes det er viktig å gi barna opplevelsen av snø, for det er ikke alle som reiser til Gullbotn eller fjellet.