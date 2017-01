Bilen hadde sju tonn eksplosiv last. Sjåføren ignorerte kviletida.

Torsdag hadde Statens vegvesen tungbilkontroll på E16 Hardangervegen ved Romslo i Bergen kommune. Der stogga Vegvesenet ein bil lasta med sju tonn rakettar.

Den norske sjåføren hadde berre kvilt i 5 timar og 40 minutt det siste døgnet, langt lågare enn kva lovverket seier.

– Det handlar om trafikksikkerheit, rasar kontrollør Terje Bødtker i Statens vegvesen.

– Belasta vegar

Statens vegvesen ser svært alvorlig på hendinga, og sjåføren vart meld til politiet.

– Det er veldig alvorleg. Du kan redusere døgnkvila til ni timar, men han hadde jo berre fem, fortel kontrolløren.

Særlig urovekkande er det at sjåføren hadde med seg eksplosiv last som skulle til Forsvaret på Haakonsvern.

– Det ville vore alvorleg om noko hadde skjedd. En veit jo at vegane her er belasta. Ein skal vere våken når ein køyrer her, seier Bødtker.

Manipulerte fartsskrivaren

Han forklarer at sjåføren hadde vore på jobb i 18-19 timar då han blei vinka inn. Det betyr ikkje nødvendigvis at sjåføren har køyrt i 18-19 timar i strekk, men at vedkommande har vore på jobb i 18-19 timar.

– Det er trafikkfarleg!, fastslår Bødtker.

Køyre- og kviletid Sjåførar som køyrer tunge køyretøy, må ta nødvendige pausar og ikkje køyre for lenge, som er pålagt i felles europisk regelverk.

Daglig periode: Etter maksimalt fire og ein halv times køyring skal sjåføren ta 45 minutt pause.

Døgnkvile: Hovudregelen er døgnkvile på 11 samanhengande timar eller minst tre + ni timar kvart døgn. Døgnkvilen kan reduserast til ni timar maksimalt tre gongar mellom to vekekviler.

Vekentleg køyreperiode: Totalt køyrer per veke er maksimalt 56 timar. Køyrer sjåføren to veker på rad kan total køyretid ikkje overstige 90 timar.

Vekekvil: Seinast etter seks døgn skal sjåføren gjennomføre ei vekekvil på minst 45 timar. Vekekvilen kan bli redusert til 24 timar annankvar veke. Kjelde: Statens vegvesen

Det var ikkje berre éin bil som blei stogga denne ettermiddagen. Også ein polsk sjåfør blei meld til politiet.

– Han hadde manipulert fartsskrivaren. Han har rett og slett tatt ut kortet sitt for å kunne køyre lengre, fortel Bødtker.

Statens vegvesen brukar digital fartsskrivar for å registrere alle aktivitetane til både køyretøyet og sjåføren.

Desse er plasserte i bilen til sjåføren, og målet er mellom anna at den skal auke trafikksikkerheita og betre sjåførane sine arbeidsmiljø.

Fleire kontrollar

Ettersom det var ein utanlandsk sjåfør som manipulerte fartsskrivaren, måtte Vegvesenet få politiet til staden.

– Sjåføren blei meld til politiet. Han vedtok førelegget på staden.

– Avdekkar de ofte grove brot på Hardangervegen?

– Ja, vi opplever litt på den vegen. Vi har jo kontrollplassar på E16, og vi stoggar vogntog som køyrer aust-vest. Mellom anna oppdagar vi litt forskjellige ting når det gjeld døgnkvile og pausar, fortel Bødtker.

– Så vi kjem til å halde fram med kontrollar i dette området. Køyre- og kviletid er noko vi held fokus på framover, understrekar kontrolløren.

Tusenlappane røyk

Politioverbetjent Endre Laukeland ved Bergen nord politistasjon stadfestar at dei måtte sende ein patrulje til Osterøybrua for å hjelpe Vegvesenet på torsdag.

– Eg veit ikkje kor stort førelegget vart, men det blei nok nokre tusenlappar, fortel Laukeland.

Òg på tysdag hadde Statens vegvesen kontroll på same stad. Også då var det ein sjåfør som braut køyre- og kviletida. Sjåføren, som var utanlandsk, blei meld til politiet for forholdet.