Bjørkhaugtunnelen er stengt

Bjørkhaugtunnelen på E16, nord for Ytre Arna, vert stengt i opptil ein time, opplyser politiet klokka 19.45 tysdag kveld.

Grunnen er at eit av lysa i tunnelen er løsna og heng ned frå taket.

- Ikkje køyr om Ytre Arna

Vegrafikksentralen oppmodar bilistar til å nytta omkøyringsvegen om Nesttun, og ikkje gamlevegen om Ytre Arna.

- Det blir veldig fort kaos på den vegen, og det ønskjer me ikkje, seier trafikkoperatør Kjetil Larsen til Bygdanytt.



Køar i Ytre Arna

Men ikkje alle fylgjer oppmodinga frå Vegtrafikksentralen, for det er køar gjennom Ytre Arna tysdag kveld. Det stadfestar Morten Kronen ved Operasjonssentralen i Hordaland.

- Det er noko kø, og det vil det bli, seier han, og legg til at ein håpar å få opna tunnelen igjen innan klokka 20.40.

Siste: Klokka 20.48 opplyser Vegtrafikksentralen at enterprenøren var på plass for eit par minuttar sidan, og at dei håpar på at tunnelen opnar igjen rundt kl. 21.00.

Bygdanytt kjem tilbake med meir.