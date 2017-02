Dachau-porten er tilbake igjen på minnestedet

Det var i desember at den merkelige saken ble kjent. En jernport fra krigens dager ble funnet på Gaupås. Hvordan og hvorfor, var det ingen som visste svaret på.

Porten var stjålet fra den tidligere konsentrasjonsleiren Dachau i Tyskland i 2014, og dukket altså plutselig opp på Gaupås – over to år etter at den ble meldt stjålet.

Porten ble funnet utendørs, og på grunn av lite bevis og få tips, klarte ikke politiet å komme til bunns i hvordan en port fra den tidligere konsentrasjonsleiren havnet på Gaupås.

Flytter porten inn

Som Bygdanytt tidligere har skrevet, mistet de ansatte ved minnestedet all håp om at porten skulle dukke opp igjen.

Pressekontakt Claudia Gugenberger og Sandra Zerbin, pressekontakter hos Dachau-minnestedet uttalte til Bygdanytt i desember at porten enten skulle tilbake på sin tidligere plassering eller som en del av den permanente utstillingen.

Ifølge NTB er nå Dachau-porten tilbake igjen ved minnestedet og blir plassert innendørs som en del av utstillingen.