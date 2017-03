Dette skal gjøre politiet mer effektivt

I januar startet politidistriktet opp et pilotprosjekt for driftsenhetene i Bergen kommune som heter Felles straffesaksinntak (FSI).

Tanken er at alle anmeldelser blir riktig prioritert og håndtert helt fra starten. FSI holder til på politihuset i Bergen sentrum, og døgnbemanning skal sikre befolkningen så lik behandling som mulig.

– Målet er at publikum skal merke endring, sier prosjektleder Esther Klubben til Bygdanytt.

Raskere og bedre

Torsdag ble straffesaksmottaket offisielt åpnet. Politimester Kaare Songstad fortalte at det nye tiltaket på kort tid har fått en god mottakelse.

FSI skal lette trykket på politidistriktets mange driftsenheter og ulike avsnitt. Ved at alle anmeldelser går gjennom en silingsprosess, kan etterforskere for eksempel hos politiet i Åsane, bruke tiden på saker som skal prioriteres.

– Vi ser at dette er et stort skritt i riktig retning. Dette får sakene raskere gjennom systemet vårt, med bedre kvalitet. Nå er det slik at uansett hvor straffbare saker anmeldes eller hendelser skjer, så får du samme prioritering når den kommer hit, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese.

Mål om flere oppklarte saker

De ansatte ved straffesaksinntaket skal jobbe tett opp mot operasjonssentralen, slik at nye saker blir håndtert best mulig.

Politiets patruljer har også fått nye verktøy og instrukser. Innledende etterforskning, sporsikring og lydopptak av vitneavhør skal sørge for at FSI kan vurdere saken riktig.

– Politiet har fått en del kritikk for at såkalt hverdagskriminalitet blir henlagt. Vil dette kunne øke mengden oppklaringer, eller sørge for raskere henleggelse?

– Målet er at vi skal ha flere oppklaringer. Nå sikres bevisene mer i sanntid, men det er også viktig at saker henlegges med en gang når vi ser at det ikke er spor å gå etter og at det ikke er noe mer å gjøre. Da får man vite om henleggelsen raskt, i motsetning til at det kan ta flere måneder før du får henleggelsen i posten, sier Øystese.

FSI skal i løpet av 2017 etableres i alle de 12 nye politidistriktene. Dette medfører ikke noen endring for publikum. Dersom du skal anmelde noe til politiet, gjør man dette på samme måte som før.