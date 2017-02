Politiet meldte tysdag ettermiddag klokka 17.40 om ein eksplosjon på asylmottaket i Ytre Arna. Det var store materielle skadar på veggar og vindauge.

Politiet opplyste først at det truleg var ein komfyr som hadde eksplodert, men dette er blitt meir uklart utover kvelden.

Politiet skal ha fått kontroll på alle dei 15 som var til stades på mottaket, og ingen skal vera skada som følgje av eksplosjonen, seier innsatsleiar Ivar Kvant.

Eksplosjonen skal ha skjedd i første etasje i bygget med adresse Gudrun Koldrupsveg 2, og det skal ikkje ha vore personar i rommet då det small.

Hentar bombegruppe

Politiet kjenner ikkje til kva som har eksplodert eller kvifor, og går difor ikkje inn i bygget før dei veit at det er trygt. Kvant fortel at dei no rådfører seg med bombeekspertar i Oslo for å sjå om det er naudsynt at det blir flydd inn ei ekstern bombegruppe.

Dei som bur på mottaket er no evakuerte.

Siste:

Operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, opplyser til Bygdanytt klokka 20.30 at det no er bestemt at bombegruppa frå Oslo blir flydd til Bergen for å gjera undersøkingar onsdag morgon.

To sett i varetekt

To personar på mottaket er tatt med til politihuset i Bergen for avhøyr. Dei blir også sett i varetekt.

- Det er uvisst kva som har skjedd, og det heile er noko uoversiktleg, seier operasjonsleiar Kolltveit.

Dei som bur på mottaket blir evakuerte til dess bombegruppa er ferdige med undersøkingane.

Skjedde på kjøkkenet

Vakthavande brannsjef på staden er Frode Bødtker.

Han fortel til Bygdanytt at eksplosjonen skjedde i eit rom med kjøkenutstyr, men at dei framleis ikkje er sikre på kva som førte til at det small.

- Det ser ut til at det heile starta i komfyren. Tre store ruter er blåst ut på kjøkkenet, ei dør og ein vegg.

Køar i Ytre Arna

Emilie Berland opplyser til Bygdanytt at det er lange køar i Ytre Arna tysdag kveld som følgje av eksplosjonen.