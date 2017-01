Ett steg nærmere økodrømmen

Drømmen om et økologisk og bærekraftig fellesskap basert på en mer rettferdig fordeling av ressurser lever i beste velgående for Bergen Økologiske Landsby (BØL) på Bruvik.

Seks ivrige frivillige stilte til årets første dugnad på den klargjorte 38 mål store tomten i utkanten av Bruvik sentrum.

Her skal 39 boenheter bygges, med plass til rundt 100 mennesker. En langsiktig prosess som Randi Benedikte Brodersen i BØL opplever som ekstremt givende, men tidkrevende.

– Den største nyheten er at et visningshus skal mest sannsynlig stå klart på tomten i mai i år. Da kan vi endelig få presentert noe konkret. Noe som nok har vært en påvirkende faktor til at folk har vært litt skeptiske til prosjektet, informerer den initiativrike dansken.

Brodersen er utdannet språkforsker og birøkter, og har lang erfaring i hvordan man kan utnytte ressurser i naturen. Hun ønsker også å tilby yogakurs i økolandsbyen når været viser seg fra en mer varmere side.

Behov for flere medlemmer

For at prosjektet skal få en oppsving må nye medlemmer komme på plass. Dugnadsleder Herman Gerritsen påpeker at interessen er stor blant folk som ønsker å være en del av en økolandsby.

Når omtrent ti medlemmer melder sin ankomst og alle offentlige formaliteter faller på plass, kan de første beboerne flytte inn i landsbyen allerede i nær fremtid.

– Vi håper på å få flere lokale medlemmer til BØL. De aller fleste av oss har ikke tilknytning til Osterøy, men vi synes jo det er fantastisk flott her, og ønsker å drive et grønt samfunn i pakt med naturen og lokalsamfunnet, forteller dugnadslederen.

– Stort steg

Hvert nytt medlem betaler en årlig avgift på 1.200 kroner samt et engangsbeløp på 200 kroner til foreningen. Videre betaler man et første innskudd på 50.000 kroner som dekker arkitektutgifter og prosjektering.

Samlet pris er estimert til rundt to millioner kroner for en bolig på rundt 60 kvadratmeter. Utskilling av tomter og planlegging er allerede i boks.

Svenskfødte Gertrud Cigén er på vei inn i BØL som medlem, og gleder seg til fortsettelsen.

Det å kunne bo i et økologisk fellesskap med like interesser, er for meg mye mer givende enn å sitte alene i en liten leilighet på Lønborg.

– Jeg har vært interessert i økolandsbyer lenge. Derfor ble jeg veldig glad da jeg hørte om prosjektet på Bruvik. Det å kunne bo i et økologisk fellesskap med like interesser, er for meg mye mer givende enn å sitte alene i en liten leilighet på Lønborg, smiler Cigén til Bygdanytt.

– Hvordan ser du at fremtiden din blir i økolandsbyen?

– Jeg er som sagt ny i BØL og trenger å bli kjent først. Det er et stort steg å ta, særlig økonomisk, men alternativet å bo i byen alene virker ikke særlig fristende, legger øko-entusiasten til.

Ser lyst på fremtiden

Med jevnlige dugnadstreff og mange timer planlegging via Skype eller møter i Bergen, begynner landsbyen å ta form.

Men gruppen vet at det vil ta sin tid når man investerer i fremtiden ved å etablere et bærekraftig samfunn med økologisk jordbruk, grønne bedrifter og lokale arbeidsplasser.

– Ting tar tid, det vet vi. Nye medlemmer og ulike tillatelser fra kommunens side er øverst på vår liste. Vi er dog veldig optimistiske med tanke på løpet fremover, sier Gerritsen.

– Ja, jeg er helt enig. Vi kjenner til flere som har meldt sin interesse, men vi har forståelse for at det er en tidkrevende prosess for mange da spranget fra et aktivt byliv til en harmonisk bygdetilværelse er stor, legger Brodersen til.

Inviterer til infomøte

Hun understreker at ikke alle må føle seg tvunget til å bli medlem.

– Vi ønsker kontakt med alle som ønsker å dele sine erfaringer innen økologisk livsstil. Alle kan vi lære av hverandre, avslutter Brodersen.

Et infomøte om landsbyen skal finne sted på Krambua i Bruvik tirsdag kveld. Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen.