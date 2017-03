For ti veker sidan skjedde dette. Vegen er enno ikkje fiksa

For om lag ti veker sidan hamna ein kostebil utfor vegen og landa på sida i ein hage i Garnesvegen.

Vegen blei mellombels sikra, ei sikring som førte til at vegen blei litt smalare. Og akkurat smal nok til at det berre er plass nok til at to personbilar kan passera kvarandre. Dersom det i ei av eller begge retningane kjem eit større køyrety, er det ikkje plass til å passera.

Gunnar Kråkenes, som er vedlikehaldsansvarleg i Statens vegvesen, opplyser til Bygdanytt at som utgangspunkt har entreprenørane vegvesenet har kontrakt med ein månad på seg til å reparera vegen i slike saker.

Fortgang

– Det er to årsaker til at det har tatt litt tid i denne saka. Den eine forklaringa er at vi må ha ein avtale med grunneigar fordi vegen må sikrast skikkeleg. I tillegg har denne saka stoppa litt opp hos oss. No tar vi tak i dette straks for å få fortgang i ei permanent løysing, seier Kråkenes.

– Og kor lang tid vil det då ta før ein buss og ein personbil kan passera kvarandre igjen?

– Nokre få veker til, seier Gunnar Kråkenes.