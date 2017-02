Føreslår å fella endå meir hjort på Osterøy

Rådmannen skriv i saka at hjortebestanden på Vestlandet dei siste tiåra har auka sterkt og blitt for høg.

Også på Osterøy er det for mange dyr i høve til leveområdet til hjorten sin bæreevne, skadepress og påkjøringar.

I forvaltningsplanen for hjortevilt for Osterøy for 2016-2020 er det derfor eit overordna mål å redusere hjortebestanden.

Difor føreslår rådmannen å redusera kravet til minsteareal som grunnlag for fellingsløyve på hjort.

200 dekar

Rådmannen skriv at det er naturleg at høgproduktive areal, som gjev mykje godt beite, får eit lågare minsteareal enn område med store uproduktive areal. Og for hjort er det skog og myr som er det naturlege leveområdet.

Les også Fylkesmannen avviste hjortevald-klage frå grunneigar på Osterøy Grunneigar får ikkje gå ut hjortevald.

Det nye minstearealet er føreslått endra frå 300 dekar til 200 dekar.

For dei fleste valda ligg minstekravet langt over dette. Men svært mange av dei vil få redusert minstekravet i forslaget.

Frist 24. februar

Men for valda vil neppe endringa av minstearealet tyda så mykje for talet på fellingsløve, for ein del av valda har nytta ordninga med å få justert minstearealet opp eller ned med 50 prosent.

Dette er ei ordning som kommunane kan gjera som eit enkeltvedtak.

Med nye minsteareal vil bruken av 50 prosent-regelen bli tilsvarande redusert. Valda kan ikkje rekna med både å få ein reduksjon i minstearealet og samtidig like høg bruk av 50 prosent-regelen.

Forslaget frå rådmannen er no sendt på høyring og offentleg ettersyn, og høyringsfristen er 24. februar.