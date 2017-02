Han er boligkongen på Osterøy

For en tid tilbake skrev Bygdanytt om boligmarkedet på Osterøy og hvem som gjør det skarpest i boligmarkedet på øyen.

Per Magne Birkeland i Privatmegleren hevdet at han hadde solgt 1 av 3 boliger på Osterøy de fem siste årene, noe som fikk Kim Stavang Olsen i Eiendomsmegler Vest til å reagere.

– Åpenbart mener noen at det høres for godt ut til å være sant, men Per Magne Birkeland selger faktisk hver tredje bolig på Osterøy, sier Christer Vikebø, regionsansvarlig i Privatmegleren, firmaet der Per Magne Birkeland jobber.

Birkeland har solgt 31,85 % av boligene på Osterøy. Det viser en statistikk som Privatmegleren har utarbeidet ved å gjennomgå alle salg på Osterøy fra 2012 og frem til fredag forrige uke.

Prosentkrangel

Kim Stavang Olsen, salgsleder i Eiendomsmegler Vest, påpeker at prosentandelen ikke er høy nok til å være 1 av 3.

– 1 av 3 er på min kalkulator 33,3 %. Det betyr at Per Magne Birkeland har solgtså godt som samtlige av deres salg. Det er ingen tvil om at han har solgt mange boliger, og han er sikkert en dyktig megler, men jeg står for min uttalelse om at han med 100 % sikkerhet ikke har solgt samtlige av boligene til sitt firma på Osterøy, sier Stavang Olsen.

Vikebø poengterer at tallet ikke er langt unna riktig prosentandel.

– Hadde jeg vært i Olsens sko, hadde jeg nok valgt ydmykhet fremfor halmstrå. Faktum er at ingen megler er i nærheten av å selge så mange boliger på Osterøy som Birkeland. Tallet er kanskje ikke 33,3%, dog er det ikke langt unna. Det er kanskje klokere å vedgå det fremfor å drive polemikk, mener Vikebø.

Selger flest

Det slår Stavang Olsen tilbake mot.

– Vi driver ikke med pynting av virkeligheten, men forholder oss til fakta. Når man går høyt ut og uttaler at man selger 1 av 3 av boligene i kommunen, bør man kunne stå for denne uttalelsen. Det er vårt firma som selger flest boliger på Osterøy, poengterer Stavang Olsen.

Altså. Eiendomsmegler Vest er firmaet som selger flest boliger på Osterøy, mens Per Magne Birkeland kan smykke seg med tittelen som mestselgende enkeltmegler.