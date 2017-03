Håpar på ny innsamlingsrekord

Russ både i Arna og på Osterøy skal søndag rundt for å samla inn pengar til forsking på kreft det ikkje finst noka behandling for. Årets russ på Osterøy har litt av eit mål å strekka seg etter, for tidlegare har russen samla inn så mykje per russ at dei har hamna i landstoppen.

– I fjor samla vi inn 145.000 kroner. Målet er å slå den summen, smiler Kjersti Litland og Jonas Lillejord i russestyret.

Opplegget blir det same i år som tidlegare år på Osterøy. Det blir med andre ord fjelltur også i år, der deltakarane betalar for å ta bli med til Hallandskletten.

– Ostringane er flinke til å gje, og mange blir også med på fjellturen. Vi har fått så godt som alle til å gå rundt med bøssene, så vi skal ligga godt an. Saka pengane går til er også svært viktig, seier dei to til Bygdanytt.

I fjor fekk Kreftforeininga inn 37,5 millionar kroner. I år er målet å få inn 40 millionar kroner.