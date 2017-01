En lastebil fikk problemer i Trengereids-svingene onsdag formiddag og havnet med hjulene utenfor kanten på veien. Det skal ha vært nære på før lastebilen havnet utenfor stupet.

Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) opplyser om at bilen nå er fjernet, men at de har sperret jernbanesporet fordi det har rast ned noen steiner.

Det medfører at det for øyeblikket ikke går noen tog mellom Arna og Voss.

– Vi venter nå på at Bydrift skal renske og klargjøre, opplyser Bane Nor-ansatte på Trengereid til Bygdanytt.

Jernbanesporet blir trolig stengt de nærmeste to timene, altså til cirka 15.30.

Taxi for tog

NSB opplyser på sine nettsider at det blir organisert taxi mellom Arna og Vaksdal til sporet er åpent igjen.

Reisende fra Trengereid må møte opp ved bussholdeplassen ved E16.