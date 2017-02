Indus-fabrikken i Langerekkja kan snart være historie

– Anlegget er bare fem til seks prosent av vår omsetning. Det er noe som ligger igjen fra gammelt av, og nå gjenvinner vi bare for én kunde. Vi er inne på tanken om vi i det hele tatt skal fortsette med den driften, sier Trond Andersen, daglig leder i Indus.

I 2013 fikk de innvilget sin søknad om å mellomlagre farlig avfall på Storaneset i Indre Arna. Der har de nå kapasitet til å lagre 120 tonn, men vil nå øke dette til 250 tonn.

– Det vil ikke si at vi vil bruke alt, men at vi får muligheten til det. At vi flytter driften fra Langerekkja, betyr bare at ett ekstra vogntog skal kjøre hver femte uke til Storaneset, forklarer Andersen.

Hva som skal skje med tomten, som ifølge Andersen er på to mål, vet de ennå ikke.

– Det var ikke den beste plassen for oss å drive på. Enten blir det solgt, ellers river vi anlegget, spår han.

Kritisk i 2013

Håvard Bjordal, miljøsjef i byrådsavdelingen for klima, bekrefter at Indus har levert søknad om å lagre 250 tonn farlig avfall, og drive gjenvinning

av løsemidler på Storaneset 28. Miljødirektoratet ønsker derfor en uttalelse fra kommunen.

I løpet av februar vil etat for helsetjenester, Bergen brannvesen, bymiljøetaten, plan- og bygningsetaten og vann- og avløpsetaten alle komme med sine faglige anbefalinger. Videre blir det laget en politisk innstilling.

Ifølge miljøsjefen søkte Indus om å mellomlagre 120 tonn på Storaneset i 2013. Den gang frarådet byrådet dette, inntil alle forhold som kunne påvirke omgivelsene og beboerne ble bedre belyst.

Mye trafikk

Ifølge miljøsjefen var det grunnet mangelfull utbreding fra etatene, men fylkesmannen ga likevel tillatelse til Indus.

– Da var vi usikre på risikoen bak flyttingen. En del av samme vurdering vil være gjeldende nå. Det jeg er mest skeptisk til, er å blande den type virksomhet med et så tett befolket område, sier Bjordal.

– Selve virksomheten er nødvendig og bra på mange måter. Kombinasjonen med tett befolkning, og at all transport vil gå gjennom sentrum, er det største dilemmaet. Problemstillingene burde vært mer helhetlig belyst, og derfor gikk byrådet inn for nei i 2013, legger miljøsjefen til.

Bjordal peker på at økt kapasitet kan føre til økt virksomhet, som igjen kan øke trafikken gjennom Arna sentrum.

– Det er allerede tett med folk i Arna, og i tillegg er det planlagt ytterligere befolkningsøkning. Før jul veltet en lastebil utfor Garnesveien, så vi vet at uhell kan skje. Det er ikke supergode veier til Storaneset heller, blant annet flere rundkjøringer og jernbaneoverganger, påpeker han.