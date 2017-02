Knallværet vil ingen ende ta

– Det er stor sjanse til å se solen de kommende dagene. Hvis vi er heldige, kan vi kanskje beholde været et stykke ut i neste uke. Vi får temperaturer rett over plussgrensen på dagtid, og litt kaldere på natten. Temperaturen stiger litt mot helgen, men ikke mye, forklarer vakthavende meteorolog Unni Nilssen ved Vervarslinga på Vestlandet.

Hun melder at det blir østlig bris, med nokså lett skyet vær.

Fin helg

– Været ser riktig så bra ut nå, sier Nilssen.

– De må bare komme seg ut på tur, de som kan. Helgen blir helt topp slik det ser ut, men det som er litt dumt er at det er lite snø på fjellene, forteller hun.

Les også Det går mot knallvêr – Ser absolutt ut som ei veke med mykje finvêr.

Neppe nedbør

Meteorologen opplyser at det er 30 centimeter snø på Kvamskogen, og at det er veldig små sjanser for at det skal komme mer nedbør den neste uken.

– Det ser ganske sikkert ut. Vi har gleden av et høytrykk som ligger øst for oss. Kanskje det kan komme snø i midten av februar, for da ligger det litt nedbør på lur. Det vet vi ikke ennå, påpeker Nilssen.