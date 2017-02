Krasjet i skilt i Lonevåg

Klokken 0910 fikk politiet melding om en trafikkulykke i Lonevåg på Osterøy.

– Det er en bil som har kjørt inn i et skilt og punktert, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Det er 40-sone på stedet og ifølge politiet skal ikke airbagen ha blitt utløst som følge av ulykken.

– Sjåføren fremstår som uskadd og har selv bestilt tauing, sier Halleraker.

Det er noe materielle skader på bilen.

Trolig uhell

Både politi og ambulanse rykket ut til Lonevåg da de ble varslet om ulykken.

– Det kan se ut som et uhell, og at det ikke er så mye mer for oss å gjøre. Men vi kjører ut dit for å snakke med sjåføren, se hvordan det står til og om det er noe vi må sjekke, sier han.

Problem for større kjøretøy

Det er redusert fremkommelighet som følge av ulykken.

– Det kan være vanskelig å passere for større kjøretøy, opplyser politiet.