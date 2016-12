Lastebil havnet på taket

- En kostebil har kjørt utfor veien og ligger på taket. Sjåføren skal være ut av bilen og oppegående, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 06.38 onsdag morgen. Alle nødetatene rykket ut til Garnes da meldingen kom.

- Var det sjåføren selv som varslet politiet?

- Vi ble varslet av brannvesenet, forteller Samsonsen.

(saken fortsetter under kartet)

Bilen skal ikke være til hinder for trafikken og bilberging er rekvirert, opplyser politiet.

- Vet en noe om hvorfor ulykken skjedde?

- Det er for tidlig å si noe om, svarer Samsonsen.

Ifølge politiet har det trolig oppstått diesellekkasje som følge av ulykken.

Får hjelp fra Åsane

Vaktkommandør Sigbjørn Villanger i 110-sentralen forteller til Bygdanytt at det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken.

Brannmannskap både fra Arna og Åsane rykket ut.

- Hvorfor rykket mannskapet fra Åsane ut?

- Det er fordi de har en del tungbergingsutstyr. De er der for å sikre at bilen ikke skal trille videre, forklarer Villanger.

Nå jobber brannvesenet med å sikre at ikke mer diesel skal renne ut i terrenget.

- Det har vært litt diesel som har rent ut, men hvor mye vet jeg ikke ennå. Det er mørkt og vanskelig å se, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser om at det er manuell dirigering på stedet.

Ikke promille

Politioverbetjent Endre Laukeland ved Bergen nord politistasjon forteller at sjåføren av kostebilen ikke hadde promille. Førerkortet er likevel midlertidig beslaglagt.

- Politiet mistenker brudd på vegtrafikkloven paragraf 3, men vi er nødt til å undersøke hva som har skjedd, påpeker han.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.», heter det i vegtrafikkloven paragraf 3.

Laukeland forteller videre at sjåføren er kjørt til Bergen legevakt for sjekk, men at han ser ut til å være uskadd.

- Kostebilen ligger tett opptil en enebolig og førerhuset er trykket godt ned i jorden. I tillegg er det en del skader på vei og autovernet, sier Laukeland.

Oppdatering torsdag:

Siden bilen havnet utenfor veien var det lenge mulig å passere skadestedet.

Etter hvert kom det flere bergingsbiler og mobilkraner til området, og da ble mindre kjøretøyer dirigert om Høgatun/Øvre Seimsmark. Busser og andre større kjøretøy måtte ta den lange omveien via Arnanipatunnelen og Tunes.

I 16.30-tiden var kostebilen tilbake på veien, og i løpet av kvelden ble Garnesvegen igjen åpnet for trafikk – med manuell dirigering.