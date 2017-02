Lerøy tredobla resultatet

Det børsnoterte selskapet la i morgontimane tysdag fram tal som viser ei omsetning på nesten fem milliardar kroner i fjerde kvartal i fjor, nesten halvannan milliard meir enn i same periode året før.

Driftsresultatet før verdijustering av biomasse blei ein milliard kroner, opp frå 353 millionar kroner i same periode i 2015.

Firedobling

For heile 2016 blei omsetninga 17,3 milliardar kroner, medan resultatet før skatt landa på i underkant av tre milliardar kroner, opp frå vel 1,3 milliardar kroner i 2015. Dette er det beste resultatet i konsernet si historie, og ei svært viktig årsak til dette er svært høge prisar på laks og aure.

Dersom ein berre ser på tala innan havbruk blei resultatet i fjerde kvartal 827 millionar kroner, nesten ei firedobling frå same kvartal i 2015.

I ei børsmelding skriv styret og leiinga i konsernet at det er viktigare enn nokon gong at det igjen blir lagt til rette for føreseielege rammevilkår, og det ikkje vil vera rom for unødige kostnader eller særnorske skattar og avgifter i konkurransen om å vinna marknadsdelar i verda.