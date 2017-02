Mann siktet for medvirkning til overgrep mot barn

Fredag ettermiddag ble mannen i 50-årene fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

Ifølge BT er mannen siktet for medvirkning til seksuelle overgrep mot barn, etter en etterforskning som ble startet av politiet i Bergen nord i slutten av 2015.

– Saken mot mannen er relatert til ting som har skjedd på nettet, sier påtaleansvarlig Janne R. Heltne til BT.

Avisen skriver at politiet skal ha funnet frem til mannen gjennom bruk av de nye og hemmelige metodene for etterforskning som det ble åpnet for i fjor sommer.

Påtalemyndigheten ba om fire uker varetektsfengsling og fikk medhold, opplyser politiadvokaten til BA.

Mannens forsvarer, Per Magne Kristiansen, opplyser til Bygdanytt at hans klient ikke har erkjent noe straffskyld. Fengslingsmøtet ble holdt bak lukkede dører.