Mistenker at østeuropeisk duo står bak over 20 innbrudd

15. desember ble to rumenere tatt på fersken idet de tok seg inn i en enebolig på Hylkje.

Nå etterforsker Nordhordland lensmannskontor et tyvetalls tilsvarende forhold i hele Hordaland som de tror duoen kan ha stått bak.

På listen finner vi blant annet innbruddet hos utsalget til Hjelle bakeri på Trengereid 9. desember, samt Fretex-containerne på Trengereid som var blitt tømt samme kvelden.

– Ta kontakt med oss

– Om folk har hatt innbrudd i eneboliger nå i høst, kan de gjerne ta kontakt med oss slik at vi kan se om det er noe sammenheng. Felles for forholdene vi ser på, er knuste ruter, opplyser lensmann Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland.

Politiet jobber nå med å kartlegge og se hva de to personene kan mistenkes for.

I første omgang ser de på innbrudd de to første ukene i desember, men politiet mistenker at duoen også har vært i området tidligere i år.

– Vi ser jo at akkurat den trenden på tilsvarende saker har gått ned etter de ble tatt. Så vi har grunn til å tro at en del av forholdene er det disse folkene som har gjort, sier lensmannen, som er fornøyd med at de klarte å stoppe tyveriraidene.

Tyveriraid gjennom Hordaland

De to rumenerne ble avhørt da de ble fengslet, men har ikke tilstått noe. Politiet planlegger nye avhør på nyåret.

– Vi samarbeider med lokalt politi, fra veldig mange politistasjoner og lensmannsdistrikt i regionen om saken, forteller Vangberg til Bygdanytt.

Han sier videre at duoen har vært innom en rekke steder i Bergen og omegn, deriblant Trengereid, Nesttun, Eidsvåg, Vaksdal, Voss og Nordhordland – for å nevne noen.

Nordhordland-lensmannen mistenker at det kan komme flere punkt på listen over lovbrudd som duoen mistenkes for.

– Ja, det er andre forhold i området som vi ønsker å se på, opplyser han.