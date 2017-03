Nå blir det mye buss for tog

I nesten tre uker skal det utføres arbeid på Bergensbanen mellom Bergen og Voss.

Det betyr endringer for togpassasjerene. NSB løser det med mye buss for tog i perioden fra 13. mars til 2. april.

– Folk må være forberedt på at det vil ta litt lengre tid, men vi har dimensjonert med antall busser utifra hva vi vanligvis har av reisende i togene. Vi skal i hvert fall ha riktig kapasitet, sier Henning Lirhus, salgs- og markedsansvarlig i NSB region vest.

Som du ser i faktaboksen, blir det helt togfritt mellom Bergen og Voss fra mandag 13. mars til søndag 19. mars.

– Blir heftig

Arbeidet skjer i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Bergen og Arna.

Bane Nor opplyser at følgende skal skje i den togfrie perioden:

Den gamle veibroen i Arna foran Ulriken-tunnelen skal rives. I tillegg til at betong og armeringsjern skal fjernes, må kjøreledningene fjernes og monteres på nytt grunnet rivingen.

På Arna stasjon skal spor 1 og 2 fjernes, mens den nybygde plattformen (spor 5) skal tas i bruk.

Mens Bergensbanen er først togfri, skal det utføres vedlikehold, drenering, rassikring og rutinekontroll helt til Voss.

Det mest sentrale arbeidet er brorivingen i Arna som skjer fra fredag formiddag 17. mars til lørdag 18. mars.

Bane Nor har tidligere advart om at rivingen av broen vil bråke.

– Vi skal rive en veibro som består av betong og armeringsjern, så det blir en heftig lyd, sier kommunikasjonsrådgiver Ingvild Eikeland i Bane Nor.

Viktig endring i Arna

NSB anbefaler sine reisende å beregne ekstra tid i perioden med buss for tog.

Når det er slutt på buss for tog, vil reisende på Arna stasjon oppleve en endring. Da er den nye plattformen til spor 5 i bruk.

Til nå har samme inngang ført til alle plattformene. Det fryktes misforståelser, så Bane Nor er i gang med en informasjonskampanje for å hindre at travle passasjerer løper til feil plattform.

– Vi skal også stå der den første dagen for å veilede folk, sier Eikeland.

Fakta om den nye Ulriken-tunnelen:

Tunnelen blir 7.690 meter lang og skal være ferdig i 2021.

De første sprengsalvene gikk av i november 2014.

Tunnelboremaskinen startet i januar 2016.

I tillegg til dobbeltspor skal det lages 16 rømningstunneler mellom de to tunnelene.

Når den nye tunnelen åpner vil den gamle bli stengt for vedlikehold og rehabilitering i cirka ett år.

Dobbeltsporet åpner i 2022.