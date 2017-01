Nå er Dachau-saken henlagt

Det var i desember at den merkelige saken ble kjent. En jernport fra krigens dager ble funnet på Gaupås. Hvordan og hvorfor, var det ingen som visste svaret på.

Porten var stjålet fra den tidligere konsentrasjonsleiren Dachau i Tyskland i 2014, og dukket altså plutselig opp på Gaupås – over to år etter at den ble meldt stjålet.

Les også «Arbeit macht frei» Dette er den mørke historien til Dachau-porten og konsentrasjonsleiren.

Politiet satte i gang etterforskning, men arbeidet viste seg å være vanskelig.

Påtalejurist Linn Skår Sætre har tidligere opplyst til Bygdanytt at det har vært få tips og lite bevis.

Dermed har har det vært svært utfordrende å finne svarene på hvordan Dachau-porten havnet på Gaupås, og ikke minst hvem som plasserte den der.

I slutten av desember opplyste politiet til Bygdanytt at dersom de ikke fikk nye tips som kunne føre til et gjennombrudd, ville etterforskninga av Dachau-porten etter all sannsynlighet bli henlagt.

Og nå er altså saken henlagt.

Tipseren forble anonym

– Vi kjenner ikke portens historie. Vi har ingen opplysninger om hvordan den har havnet på Gaupås, sier politiførstebetjent Paal Duley til BA.

Som Bygdanytt tidligere har omtalt, har porten ligget for lenge utendørs til å kunne sikre spor.

Det var et anonymt tips som resulterte i at politiet fant den savnede porten.

– Tipseren forble anonym, forteller Duley til BA.

Han opplyser videre at saken er oversendt til påtaleansvarlig for avgjørelse. Det er ikke fastsatt en dato for overlevering av porten.

Et vitne Bygdanytt snakket med, sa i desember at han var sikker på at han så samme porten i en grøft i sentrum av Ytre Arna i vår.

– Jeg husker jeg så innskriften, «Arbeit macht frei», og stusset veldig over det, sa han.

Les mer om saken: