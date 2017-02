Nabo: – Det lignet et jordskjelv

Tirsdag kveld rykket alle nødetater ut til asylmottaket i Ytre Arna etter melding om en eksplosjon.

Politiet opplyser at det er relativt store materielle skader. Tre vinduer er blåst ut og lettvegger ble flyttet av trykket.

– Ristet i hele huset

Bygdanytt har snakket med flere naboer i Gudrun Koldrupsveg og resten av boligstrøket. Kun noen av dem merket eksplosjonen.

– Jeg fikk med meg et skikkelig smell, så kom det politi, brannvesen og ambulanser etterpå, sier en som bor like ved.

Flere sier til Bygdanytt at de først trodde det pågikk sprenging i steinknuserverket i Ytre Arna.

– Det var et skikkelig smell. Det ristet i hele huset og lignet et jordskjelv, sier en kvinnelig nabo.

Hun spiste middag da eksplosjonen skjedde, og leste først om hendelsen i nettaviser. I gaten nedenfor ligger det mye knust glass.

Samme kveld avhørte politiet beboere og naboer, men det er fortsatt uklart hva som har skjedd.

Politiet pågrep samme kveld to menn som bor på mottaket, som knyttes til eksplosjonen.

De to utenlandske statsborgerne er siktet for skadeverk. Mennene i 20- og 30-årene skal avhøres løpet av dagen.

– Det er en foreløpig siktelse. Bakgrunnen er at de har tilknytning til rommet der eksplosjonen skjedde. Skadene på stedet antyder klart at det ikke er komfyren i seg selv som er årsaken til eksplosjonen, sier politifullmektig Kjetil Tomren ved Vest politidistrikt.

– Betraktes eksplosjonen som uaktsomhet eller noe straffbart?

– Det er for tidlig å ta stilling til, i og med at vi ikke har full oversikt over hva som har skjedd, opplyser Tomren.

Vakthold på stedet

Etter hendelsen ble bygget sperret av. Politiet kontaktet bombegruppen i Oslo, som besluttet å fly til Bergen for å undersøke nærmere.

I løpet av natten gjennomgikk bomgegruppen bygget, men fant ingen ytterligere eksplosjonsfare. Det er nå Bergen nord politistasjon som skal etterforske saken videre.

De 15-20 beboerne som ble evakuert fra asylmottaket er alle uskadet.

Bygdanytt har vært i kontakt med fungerende mottaksleder ved asylmottaket, Tonni Helland-Hansen. Hun ønsker ikke å kommentere saken og viser til politiet for opplysninger.