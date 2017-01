No får du Hjelle-brød i butikken igjen

I september blei Hjelle Tøsse Bakeri sine brød kasta ut frå butikkane til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000.

Bakgrunnen var ein inspeksjon frå Rema 1000, der inspektøren melde frå om mellom anna funn av fugleavføring, insekt, dårleg reinhald og manglande allergimerking.

Mattilsynet valde å følgje opp med ein eigen inspeksjon, der bakeriet blei servert pålegg om tiltak på seks område, deriblant betre vedlikehald og reinhald.

Lokalt brød i butikken

I slutten av desember valde Mattilsynet å avslutte saka på Hjelle-bakeriet etter å ha motteke skriftleg tilbakemelding om at pålegga var utbetra.

Det resulterte i at både Coop og Joker har bestemt seg for å ta inn att brøda frå Osterøy-bakeriet, fleire månadar etter at brødkrigen starta.

– Vi veit at våre kundar, som også er våre eigarar, set pris på lokalproduserte varer frå Hjelle. Derfor tok vi inn att brød frå Hjelle i Vaksdal, Valestrandsfossen og i Lonevåg før jul, fortel kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Han legg til at det var viktig for Coop at bakeriet tok affære og rydda opp i forholda som Mattilsynet påpeikte.

Kundane skal vere heilt trygge på at den maten dei handlar hos oss skal vere sikker å ete.

– Coop firar ikkje på krava til matsikkerheit. Kundane skal vere heilt trygge på at den maten dei handlar hos oss skal vere sikker å ete. Når Mattilsynet avdekka kritikkverdige forhold, trur eg våre kundar har forståing for at vi i ei periode ikkje kunne ta inn produkt frå Hjelle bakeri, skriv Kristiansen i ein e-post til Bygdanytt.

Ja frå Joker, nei frå Rema

Bygdanytt har vore i kontakt med Norgesgruppen for å høyre om dei vil ta inn att varene frå Hjelle. Vi får til svar at dei ikkje har oversikt sentralt i Norgesgruppen over dette, men at truleg vil fleire lokalbutikkar i området sjølv gjere ei vurdering.

Joker, som er eitt av butikkonsepta til Norgesgruppen, har allereie byrja å ta inn att brøda frå Hjelle-bakeriet.

Medan Joker og Coop seier ja, har Rema 1000 ingen konkrete planar om å ta inn varer frå bakeriet, opplyser Rema til Bygdanytt.

Bygdanytt har forsøkt å kome i kontakt med Hjelle-sjef Vidar Hjelle på telefon, utan hell.