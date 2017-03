No kan du sjekka kva du skal betala i eigedomsskatt

Det er ikkje berre kva naboen tener som er offentleg informasjon. Listene over kva verdi kommunen har lagt til grunn for utrekning av eigedomsskatt er også offentleg, og denne kan du no sjekka både for Bergen kommune her og Osterøy kommune her.

– Aukar mykje

Det er ikkje usannsynleg at somme bergensarar og ostringar vil få seg ei overrasking. I Bergen blir auken særleg merkbar innan verk og bruk, altså næringseigedommar. Men også bustadeigarane vil få litt høgare rekning fordi eigedommane har auka i verdi, og dermed også likningsverdien som eigedomsskatten blir utrekna frå.

Osterøy kommune skriv då også på sin heimeside at eigedomsskattetakstane vil auka mykje i høve til dei gamle takstane. Årsaka er at dei gamle takstane er om lag ti år gamle, frå tida kommunen utvida eigedomsskattegrunnlaget til å gjelda alle eigedomar. Så langt tilbake som i 2001 innførte Osterøy eigedomsskatt på verk og bruk.

Klagerett

Eit anna viktig moment i år er fokuset på likskap i takseringsnivået for dei ulike eigedomstypane. Som i Bergen tar no Osterøy utgangspunkt i at svært mange bustadeigedomar no får eigedomsskattegrunnlag frå Skatteetaten sine formuesverdiar. Utgangspunktet er at alle eigedommane i kommunen vil no få fastsett eigedomsskatten ut frå dette prinsippet.

Om kort tid vil kommunen senda ut eigedomsskattesetlar med opplysning om eigedomsskattetaksten til alle eigarane av eigedomane, og fristen for å klaga er sett til 20. april. Klagen skal vera grunngjeven.

Kommunen presiserer at dei som har fått fastsett eigedomsskattegrunnlag på grunnlag av formuesverdiar frå Skatteetaten, er det Skatteetaten som er klageinstans.