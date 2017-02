Nok en gang måtte Mattilsynet stenge et Hjelle-konditori

Konditoriet i kjelleren hos Hjelle Lille Konditori på Espeland måtte stoppe produksjonen etter en inspeksjon fra Mattilsynet.

Mattilsynet selv beskriver det som svært alvorlig og «av en slik karakter at det kan medføre fare for helseskadelige matvarer».

Ikke første gang

Også i 2015 mente Mattilsynet at det var alvorlige brudd og fare for helseskadelige matvarer på Espeland. Da påpekte de også at lokalet var slitt og skittent.

7. februar i år var Mattilsynet nok en gang på plass hos Hjelle Lille Konditori på Espeland. Denne gangen ble konditoriet i kjelleren stengt på dagen.

Det skjer vel et halvt år etter at bakeriet til Hjelle Bakeri AS på Tysse fikk knallhard kritikk både av private matvarekonserner og fra Mattilsynet etter blant annet funn av avføring fra fugler, tegn til insekt i råvarer og utstyr, brudd på krav av rutiner og elendig vedlikehold.

Skittent og slitt

Rapporten fra Mattilsynets inspeksjon på Espeland i februar i år viser at bakeriet ikke har rutiner som sikrer tilfredsstillende hygieniske forhold.

Blant annet trekker Mattilsynet frem at det ikke er jevnlig renhold og viser til blant annet mye skitt og matsøl i hyller der mat, utstyr og emballasje blir oppbevart.

Videre skal det ha vært skitne gelatinplater og kakepynt, skitne sprøyteposer og maskiner, kakeringer i stål med brent fett som flasset av og kasser for oppbevaring av rent utstyr med stekespader, kniv og røreredskap som var skitne.

Holdt ikke fristene

Begge håndvaskene i lokalet manglet såpe. Da Mattilsynet forsøkte å vaske hendene sine, falt den ene hendelen på håndvasken av, skriver Mattilsynet i rapporten fra inspeksjonen.

I likhet med inspeksjonen i 2015 på Espeland, trekker Mattilsynet nå frem at lokalet er gammelt, slitt og manglende vedlikeholdt. Ifølge en vedlikeholdsplan med frister for oppgraderinger av lokalet, skulle bakeriet ha gjennomført en rekke tiltak innen november 2016, deriblant ny ytterdør og insektsnetting på vinduer. Det skal ikke ha blitt gjort.

Tok tak med én gang

Vidar Hjelle legger seg flat og beklager etter tilsynet fra Mattilsynet.

– Dette er snakk om rutinesvikt. Det er veldig beklagelig, sier han.

Hjelle var selv til stede da Mattilsynet gjennomførte inspeksjonen på Espeland 7. februar. Det var konditoriet i kjelleren som fikk hard kritikk fra Mattilsynet, og ikke utsalget i 1. etasje.

Må ordne opp

Inspeksjonen viser blant annet til en ødelagt dør, der det var fare for at skadedyr som rotter kunne komme inn. Hjelle understreker at de ikke var klar over dette før inspeksjonen, og tilføyer at et skadedyrkontroll-firma var på stedet 25. januar i år uten å finne noe.

– Vi fikk ordnet døren med en gang og fikk inn et vaskebyrå som gjorde tiltakene som var nødvendig. De ansatte ryddet også opp, forteller Hjelle og tilføyer at han var enig i at tiltakene måtte gjøres.

Mattilsynet var på plass igjen allerede dagen etter, og ifølge Hjelle fikk de da klarsignal til å ta i bruk konditoriet i kjelleren igjen.

– Nå har det vært inspeksjoner på Espeland og på Tysse i fjor med krav om tiltak. Kommer dere til å se på rutinene deres?

– Ja, det vil vi, og vi har rutiner. Men vi må sette oss ned og forklare hvor viktig det er. En må få ordnet opp i det, sier han og viser til at utsalget i 1. etasje fikk smilefjes etter kontrollen.

Trygt å spise

Ifølge Hjelle var det aldri snakk om at varene de solgte var helsefarlige.

– Ikke i det hele tatt, det er jeg 100 prosent sikker på, fastslår han.

Hjelle leier lokalet på Espeland, og de er i dialog med huseier for oppgraderinger. Samtidig vil Hjelle finne nye lokaler på sikt.

– Det må være et tilpasset lokale som vi kan leie. Men vi er i dialog med huseier, for vi blir nok værende på Espeland en god stund til.