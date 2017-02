Nye tilfeller av falske branninspektører

Fredag forrige uke varslet Osterøy kommune innbyggerne om folk som utgir seg for å være branninspektører. Mandag kveld var det på an igjen.

– Vi ber folk være oppmerksomme på hvem de åpner døren for, hvem de slipper inn og hvilke opplysninger de gir, sier fungerende politioverbetjent Vidar Almberg ved Bergen nord politistasjon

Ifølge Almberg kommer folkene på døren og oppgir at de er der for branntilsyn. De to tilfellene mandag kveld skal ha vært i Lonevåg-området.

Tore Fanebust i 110-sentralen understreker at brannvesenet alltid har tilsyn på dagtid, og ikke på kvelden.

De skal også alltid gå i uniform og kunne identifisere seg.

– Dessuten får en alltid varsel på forhånd når brannvesenet skal på inspeksjoner, påpeker han.

– Ikke slipp de inn

Osterøy-lensmann Rune Løland sier til Bygdanytt at det ofte er eldre mennesker som blir utsatt for slike hendelser.

– De må ikke ta lett på dette. En må forsikre seg at det er folk fra brannvesenet før en slipper de inn. Er en i stuss, så bør en enten klarere det med kommunen og brannvesenet om de faktisk skal ha tilsyn, eller melde ifra til politiet, sier han.

Løland ønsker generelt å advare om ikke å ta alt for god fisk.

– Så er det alltid greit om en har mulighet til å notere ned biltype og kjennemerke. Da blir det lettere for oss å sjekke opp i saken.

Ifølge Løland har politiet fått flere henvendelser om falske brannmenn den siste tiden, og da spesielt på Osterøy.