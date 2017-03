Osterøy i samtaler om samarbeid med nabokommuner

Initiativet kommer fra Kvam kommune, som inviterte Osterøy, Samnanger og Vaksdal til å se nærmere på hvilke områder de fire kommunene kan samarbeide. Kvam skriver i invitasjonen at «Kommunene som står utenfor reformen må også utvikle seg videre for å være fremtidsrettet og unngå stagnasjon.»

Reformen er kommunesammenslåingen, som alle de fire kommunene stemte imot.

– Jeg er positiv. Det gjelder områder hvor vi har felles interesser og kan stå sammen om å løse oppgaver, og se hvor vi best mulig kan tjene fellesskapet i hver kommune, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (Krf) til Bygdanytt.

Har søkt om midler

Ordførere og rådmenn fra de fire kommunene har allerede hatt et første møte i Samnanger, der det blant annet ble bestemt å søke skjønnsmidler fra Fylkesmannen, slik at de fire kommunene kan se nærmere på områder for samarbeid.

– Alene blir vi trolig for små. Kan vi få til noe positivt som ikke går utover lokaldemokratiet, så er jeg i utgangspunktet positiv til dette, sier ordfører i Vaksdal, Eirik Haga, til Vaksdalposten, som først omtalte saken.

Mulig legevaktordning

Det mulige kompaniskapet er tidlig i prosessen, og ingenting er bestemt ennå. Men det er flere områder som peker seg ut til å være fornuftig å se på sammen.

– Vi er enige om at det kan være ulike områder hvor vi kan samarbeide, men det er for tidlig å konkludere ennå, sier Skeidsvoll.

Han kan likevel røpe at et samarbeid om legevaktordningen kan stå høyt på listen, i tillegg til at flere av kommunene kan ha nytte av medlemskap i IKT Nordhordland, et interkommunalt samarbeid som Osterøy er vertskommune for.