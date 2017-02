"På Osterøy, som i mange andre kommuner, er det alltid noen som ser litt rare ut uten å være påvirket"

Kommunen sine skjenkekontrollørar fann det dei meiner er fleire brot på alkohollova då dei var på kontroll på Osterøykroa i Lonevåg desember i fjor.

Kommunen meiner det er dokumentert to lovbrot, der det mest alvorlege er sal av alkoholhaldig drikk til person som er openbart påverka av rusmiddel. Dette brotet rår rådmannen til å tildela fire prikkar for.

I tillegg blei det observert at gjestar drakk øl utanfor område som er sett av til uteservering, noko rådmannen rår til å tildela ein prikk for.

– Glasa med seg

Leiinga ved Osterøykroa forklarer at dei som sat utanfor og drakk øl frå hansaglas kan ha hatt glasa med seg då dei kom.

Til punktet om det mest alvorlege lovbrotet skriv kroa at dei ikkje er så sikre på at vedkomande var så rusa som det kontrollørane vil ha det til og skriv:

Nå er det slik at på Osterøy som i mange andre kommuner er det alltid noen som ser litt rare ut utan å være påvirket.

Leiinga presiserer at dei etter 20 års drift kjenner gjestane så godt at dei veit kven som bør bli nekta servering og kven som berre treng ein luftetur. Dei peiker også på at det ikkje er uvanleg at gjestar ser bra ut når dei kjem, men at dei kan ha inntatt ein del alkohol rett før dei kjem til kroa.

Les også Tre butikkar får ølsal-smekk Braut alkohollova.

Kroleiinga nemner også i brevet til kommunen at dei meiner at dette er andre gong på 20 år at dei får brev frå kommunen om brot på alkohollova, og at dei difor behandlar løyvet med stø hand.

Formannskapet behandlar saka onsdag.