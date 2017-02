På fremsiden av kjøttdeigpakken står det storfe. På baksiden står det svinekjøtt.

– Det kan være alvorlig for dem som av ulike årsaker, for eksempel religion eller helse, ikke spiser svinekjøtt, sier arnabu Kathiravelu.

Det var 28. januar at han kjøpte pakken med kjøttdeig av storfe på Coop Extra Arna.

Etter å ha stekt kjøttdeigen snudde han pakken for å lese på næringsinnholdet.

– Da kunne man lese at dette faktisk var kvernet svinekjøtt. Storfekjøtt ble ikke nevnt i informasjonen over næringsinnhold, forteller han.

For Kathiravelu var det ikke et problem å skulle spise svinekjøtt og ikke storfe, men understreker at det for andre kan bli et problem.

To ulike etiketter

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge, forklarer at det faktisk var storfekjøtt Kathiravelu hadde stekt.

Selv om dette ikke sto i næringsinnholdet.

– Det som har skjedd er at man produserte kjøttdeig av svin, så har det blitt liggende igjen bunnetiketter i maskinen da en begynte pakkingen av kjøttdeig av storfe. Derfor er det to ulike etiketter på pakningen, forklarer han.

Kristiansen understreker at det faktisk er storfe i pakkene, slik frontetiketten sier.

– Uansett så er dette noe som ikke skal skje, og vi har tatt saken opp med vår leverandør med beskjed om å gå gjennom rutinene for bytte av etiketter slik at dette ikke skal skje igjen.

Ifølge Kristiansen er det snakk om et mindre parti.

Alle butikkene til Coop er blitt varslet og har fått beskjed om å fjerne pakkene fra hyllene.