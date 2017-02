Pågrepne løslatt etter avhør

Tirsdag kveld ble to menn pågrepet etter en eksplosjon i asylmottaket i Ytre Arna, der begge er bosatt.

Ingen personer ble skadet i hendelsen, men i rommet der det smalt er det releativt store materielle skader. Vinduer ble blåst ut og lettvegger ble flyttet.

Løslatt

De to mennene hadde ifølge politiet tilknytning til rommet der eksplosjonen skjedde og ble siktet for skadeverk.

Onsdag ble begge avhørt, og løslatt senere samme kveld, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet tror eksplosjonen skjedde i eller ved en komfyr i et oppholdsrom, men opplyser at skadene på stedet antyder klart at det ikke er komfyren i seg selv som er årsaken til eksplosjonen.

Har gjort undersøkelser og avhør

Politiet har dannet seg et bilde av hva som har skjedd, men ønsker foreløpig ikke å gå i detalj av hensyn til den videre etterforskningen.

– Det er ikke noe i saken som tyder på at hendelsen eller de pågrepne har noen sammenheng med radikaliserte miljøer, opplyser Tomren.

Eksplosjonen hadde en noe mindre styrke enn først antatt.

– Det er likevel klart at eksplosjonen medførte en viss fare for dem som befant seg i nærheten, sier Tomren.

Bombegruppen fra Oslo og krimteknikere fra lokalt politiet har gjort undersøkelser i bygget, men rommet der ekplosjonen skjedde er blitt plombert fordi det skal gjøres flere undersøkelser torsdag.

– Beboere fryktet bombe

De 15-20 beboerne som bor på mottaket ble alle evakuert etter eksplosjonen, men fikk onsdag flytte tilbake i bygningen.

Fungerende mottaksleder, Tonni Helland-Hansen, sier at beboerne har tatt hendelsen med fatning.

– De har tatt det rolig. Nå er det ro og orden igjen, så reaksjonene kommer nok mer fra media og utsiden. Huset fungerer, strømmen er på og varmen er der, sier hun.

Overfor BT forteller hun at noen av beboerne ble urolige da nyheten ble kjent.

– De som ble mest bekymret var beboerne som ikke var på mottaket da eksplosjonen fant sted, og hadde lest i mediene at dette kunne være en bombe, sier Helland-Hansen.