Politiet tror at de vet hva som eksploderte

Etterforskningen etter eksplosjonen på asylmottaket tirsdag kveld pågår fortsatt.

Politiet gikk fredag ut med deler av opplysningene som har fremkommet til nå.

– På grunnlag av funn på stedet mener politiet at den mest sannsynlige kilden til eksplosjonen er et alminnelig husholdningsprodukt som har kommet i kontakt med en varmekilde, sier politifullmektig Kjetil Tomren i en pressemelding.

Politiet gir foreløpig ikke detaljer om hvilket husholdsningsproduktet og varmekildee det er snakk om.

Ikke ferdig etterforsket

Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser på stedet og foretatt av rekke avhør. I startfasen gikk de bredt ut for å avdekke årsaken.

– Det ble tidlig avklart at det ikke var gjort funn som tydet på at eksplosiver eller gass hadde vært tilstede i rommet, opplyser Tomren.

Hendelsesforløpet er ikke avklart ennå og etterforskningen vil fortsette. To mannlige beboere ble pågrepet og siktet for skadeverk etter hendelsen, men begge ble løslatt etter at de var avhørt.

Ifølge politiet er det ikke noe som tyder på at eksplosjonen var en bevisst handling.

– Funn i saken utelukker ikke at det rett og slett er tale om en serie uheldige tilfeldigheter, sier Tomren. Les også Nabo: – Det lignet et jordskjelv Tre vinduer ble blåst ut da noe eksploderte på asylmottaket. Flere naboer beskriver et skikkelig smell.

Har flyttet tilbake

De 15-20 beboerne som bor på mottaket ble alle evakuert etter eksplosjonen, men fikk onsdag flytte tilbake i bygningen.

Fungerende mottaksleder, Tonni Helland-Hansen, har tidligere sagt til Bygdanytt at beboerne har tatt hendelsen med fatning.

– De har tatt det rolig. Nå er det ro og orden igjen, så reaksjonene kommer nok mer fra media og utsiden. Huset fungerer, strømmen er på og varmen er der, sier hun.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.