Rykka ut til brann på Garnes

- Vi fikk melding via Sector Alarm om at det var to brannalarmer som var blitt utløst i en bolig, forteller Ole Jakob Hartvigsen i 110-sentralen.

Brannvesenet sendte ut mannskap fra Arna. Da de kom frem var det røykutvikling i ventilasjonen i huset.

Etter å ha undersøkt stedet, viste det seg å være brann i en bod som tilhører huset. Den skal nå være slukket, melder brannvesenet.

– Kunne gått gale

Utrykningsleder Torgeir Dagestad ved Arna Brannstasjon forteller til Bygdanytt at det var fare for spredning.

- Om ikke alarmen hadde gått og vi kom, så kunne det gått gale, forteller han til Bygdanytt.

Tre brannbiler, i tillegg til politi, rykket ut til bolighuset på Garnes. Brannen er nå slukket.

Dagestad forteller at de nå jobber med å få røyken ut og sjekke resten av huset.

Vet ikke årsaken

Ifølge brannvesenet skal det ikke ha vært noen hjemme da det begynte å brenne i boden.

- Vet dere hva som kan være årsak til brannen?

- Nei, vi har ikke fått tilbakemelding på det ennå, svarer Hartvigsen i 110-sentralen.

Brannvesenet fikk melding klokken 12.23 om brannen. Både mannskap fra Arna og Åsane har rykket ut til stedet.