Saftkongen mener «nye» Rema gir lokale goder

Osberg har fulgt med på debatten om Rema 1000 sin nye satsing, og har lagt til merke at media har fokusert på det negative med leverandører som blir kuttet ut og kunder som reagerer.

– De nasjonale leverandørene vil selvsagt rope ut. Og det er klart at de som ikke har fått plass i alle butikkene nå reagerer, sier han, og fortsetter:

– Noen blir skadelidende, og det er noe vi alle opplever fra tid til annen i denne bransjen.

Samtidig påpeker Osberg at de lokale produsentene og den lokalproduserte maten vinner på konseptet, ettersom Rema-kjeden satser mer på nettopp dette.

– Og det vil igjen skape mer kreativitet i samfunnet, mener han.

Ikke bekymret

Osberg viser til at 30 prosent av omsetningen til bedriften hans stammer fra lokale Rema-butikker i bergensområdet.

– Rema satser nå mer på det lokale rundt om i landet. Det har ikke kommet godt nok frem at slike som meg og Bønes Gårdsmat, for eksempel, blir godt ivaretatt gjennom dette, forteller han.

Etter økende interesse har bedriften nå måtte skaffe seg større lokaler i Arna Bruk.

Ifølge Osberg økte omsetningen med 38 prosent fra 2015 til 2016.

For Saftsuse går det så det suser, og det nye konseptet til Rema er ikke akkurat negativt for den lokale produsenten. Snarere tvert imot.

– Jeg er ikke redd for å bli kastet ut av Rema. Jeg har heller fått signaler om at vi lokale blir ivaretatt enda bedre.

Godt ivaretatt

Da Saftsuse startet opp, var det Rema-butikkene han oppsøkte først. Og kjøpmennene i Bergen slapp ham gledelig inn.

– Jeg ble ivaretatt fra første stund, og dette har bare blitt forsterket nå. Vi taper ikke på det, for å si det slik.

Osberg understreker at han ikke kan uttale seg om hvorvidt Rema sitt nye konsept er galt eller riktig. Det er det opp til kundene å avgjøre.

– Men jeg ser lyst på fremtiden, smiler han.

Satser på variasjon

Hallgeir Hansen, daglig leder for Rema 1000 på Øyrane Torg i Indre Arna, medgir at de voldsomme reaksjonene på konseptendringene overrasket ham.

Samtidig tror han at mange forbrukere ikke har fått et helt rett bilde på situasjonen etter omtaler i media.

– Kunder boikotter Rema fordi de tror vi ikke har produkter som Hansa og Cola. Men det er jo feil, og medier har nok en skyld i hva som er blitt forstått.

Hansen påpeker at gjennom det nye konseptet blir det laget bedre plass til lokale leverandører.

Rema sin nye satsing 5. januar slapp Rema 1000 sin nye digitale satsing, «Æ».

Gjennom det nye konseptet kutter Rema ti prosent av prisen på de ti varene du handler mest, samt ti prosent på frukt og grønt.

Samtidig satser matvaregiganten på flere lokale leverandører i de ulike butikkene sine.

For å få inn de lokale leverandørene har Rema 1000 uttalt at «da kan det være at kjente internasjonale merkevarer enkelte ganger må vike plassen».

Søndag forrige uke hadde Æ-appen blitt lastet ned av over 600.000.

– Det blir mer variasjon ved at vi både har varer fra store landsdekkende leverandører, men at vi også får inn mer av det unike. Er en opptatt av å støtte lokale bedrifter, så burde en handle på Rema, sier Hansen.

Han mener Rema sitt nye konsept kan bidra til vekst og flere arbeidsplasser for lokale leverandører, samt at det kommer kundene til gode.

– Det er jo dét det hele dreier seg om. Nå får vi en lokal tilpasning og de unike produktene, samtidig som vi i Rema Vest selvsagt får med oss Hansa videre.

Ber forbrukerne bruke makten sin

MDG-politiker Jon Flydal Blichfeldt er usikker på om kundene er den vinnende parten.

– Rema sier en av grunnene til de gjør dette, er at forbrukerne skal få et større utvalg.

Men konsekvensen, slik jeg ser den, er stikk motsatt, sier Osterøy-politikeren.

Han viser blant annet til at norskproduserte varer fra Lerøy, Olden, Hansa og Mock ikke lenger ligger på den nasjonale innkjøpslisten til butikkene i hele landet.

– Forbrukermakten er viktig og folk må våkne nå, mener Blichfeldt.

Nylig luftet lokalpolitikeren sine meninger om Rema sitt nye konsept i et blogginnlegg, der han uttrykte sterk misnøye.

Til Bygdanytt utdyper Blichfeldt at det ikke bare er Rema i seg selv som er problemet, men at Norge nå sitter med et fåtall kjeder som dominerer og har stor makt.

Selv savner han den gamle landhandelen med stort og unikt utvalg.

– Vi har malt oss opp i et hjørne fordi vi velger det kjappeste og billigste når vi handler. Folk er for ubevisste når de handler i butikkene. Vi bruker nå mindre på mat per husholdning i forhold til inntekt enn før. Folk burde tørre å bruke mer på mat, sier han.

Samtidig tror politikeren at det ikke alltid er like lett å være god forbruker, når leverandører må betale for god hylleplassering.

– En lokalprodusent av geitost på Osterøy blir da stående innerst i hjørnet, for de kan ikke konkurrere om hylleplass mot de store produsentene.

– Prøv så godt du kan

MDG-politikeren mener ingenting ville vært bedre enn at innbyggerne på Osterøy hadde et større utvalg av lokalproduserte varer i butikkene.

Helst skulle han sett en Vestlands-hylle godt plassert i butikkene på Vestlandet, som gjorde det enkelt for forbrukerne å velge de lokale produsentene.

– Så Rema er jo ikke den store syndebukken alene, men alle de store kjedene som sitter med makten. Selv om det kanskje ikke er så lett å bruke forbrukermakten din, så prøv så godt du kan, anbefaler Blichfeldt.