Slik ser Indre Arna ut fra lufta

– Det er et fantastisk verktøy. Jeg er interessert i foto, og droner gir helt nye muligheter, sier Helge Løvfall om sin morsomme interesse som ble til en biinntektskilde.

(Trykk på bildet for å se det i 360 graders-format)

Onsdag formiddag stod han i Indre Arna og tok bilder høyt oppe i luften med dronen sin.

– Akkurat nå holder jeg på å ta masse bilder, og etterpå setter jeg det sammen til en 360 graders film via et program på PC-en, forklarer han.

Løvfall har bare fått positive tilbakemeldinger fra folk som har sett bildene og videoene hans.

– Folk er fremdeles nysgjerrig på hva dette er og hva det kan brukes til.

– Er det vanskelig å fly med drone?

– Nei, å fly er relativt lett. En har på GPS, så det er ikke vanskelig. Men når en flyr tilbake er alt i motsatt retning, så da må en tenke annerledes. Det blir litt mer komplisert da om en skal ha jevne bevegelser og god filming, ler han.

– Det er ikke en julegave, vel?

– He-he, nei. Jeg har vel egentlig drevet med dette på hobbybasis i tre-fire år. Men 1. januar i år registrerte jeg selskapet Luftopptak og er registrert hos Luftfartstilsynet.

Restriksjoner

For Løvfall er det viktig å ha papirene i orden og gjøre det skikkelig.

– Det har blitt veldig stor interesse for droner, og det var nok mange som fikk det under juletreet. Men det er viktig at ting blir gjort skikkelig, understreker han.

Løvfall viser til at en må være registrert hos Luftfartstilsynet for å ha lov til å ta bilder og film for kommersielt bruk.

I tillegg er det mange steder en ikke har lov til å fly med droner.

– Så det er litt restriksjoner på bruken. Det er to ting en er redd for; at dronen skal falle ned og treffe noen, og invadering av privatsonen til folk, sier Løvfall.