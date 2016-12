Slik var ekstremværet i Arna og på Osterøy

Ekstremværet «Urd» har rast inn over Vestlandet denne ettermiddagen. Trær har veltet, strømmen har gått hos tusenvis av kunder, ferjer har blitt innstilt og fjelloverganger har blitt stengt.

Statsmeteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt forteller til Bygdanytt klokken 20.00 at vinden nå vil begynne å avta.

- Når vi passerer midnatt, så vil en merke at det har gått en god del ned. Tirsdag morgen er det bare frisk bris igjen, sier Hassel.

- Blir det bedre vær fremover?

- Det blir ikke noe fint vær. Men det blir heller ikke ekstremt. Det blir vanlig drittvær, ler Hassel.

Mens Vegtrafikksentralen varslet om en rekke innstilte ferjer i Hordaland og Sogn og Fjordane, har MF Ole Bull gått som normalt mellom Valestrand og Breistein mandag.

Kapteinen opplyser til Bygdanytt at det er mye vind, men ikke mye bevegelser på ferjen.

Stort etterslep

Klokken 20.00 fikk Vegtrafikksentralen melding om et tre i veien på Hosanger. 20 minutter senere kom en ny melding om et tre i veien ved Raknes på Osterøy.

En Bygdanytt-tipser forteller at veien mellom både Fotlandsvåg og Hosanger og mellom Fotland og Myking er stengt.

- Entreprenøren har det på listen, men det er ganske mye på den listen nå, sier trafikkoperatør Stian Rosnes i Vegtrafikksentralen.

- Forhåpentligvis begynner det å roe seg snart. Entreprenørene har et visst etterslep, og de vil nok bruke hele natten og morgendagen for å få ryddet opp alt, sier Rosnes til Bygdanytt klokken 21.20.

Han kunne ikke gi noe tidspunkt for når de berørte veiene på Osterøy ville bli ryddet opp.

Trær i veien

Klokken 21.00 ble Langhelletunnelen på E16 stengt på grunn av veltet tre. Entreprenør ble sendt ut for å rydde veien. Et tre har i løpet av mandag ettermiddag blåst over veien på Leknes på Haus. (se bildet øverst i saken)

Vegtrafikksentralen forteller at det har vært kaotiske tider på mandag.

- Det er litt uoversiktlig nå. Vi får meldinger hele tiden om trær over veiene på hele vestlandet. De fleste ferjesamband er innstilt og de fleste fjelloverganger er stengt, sier trafikkoperatør Stian Rosnes til Bygdanytt klokken 19.45.

Flere steder i Arna og på Osterøy har det kommet inn meldinger om trær som har blåst over veien i løpet av mandagen.

Blant annet måtte brannvesenet rykke ut til Mjelstad på Osterøy klokken 19.51 for å rydde vekk et tre som hadde blitt blåst over veien.

Politiet: Hold deg inne

Klokken 19.00 forteller operasjonsleder Terje Magnussen at ikke har vært noe særlig med oppdrag verken i Arna eller på Osterøy.

Men politiet har hatt nok å gjøre likevel. Løse takplater, stillas som ikke var godt nok sikret og trær som har falt ned har preget Bergen og omegn de siste timene.

- Om du ikke må ut, så er det kanskje mer koselig å sitte inne. Må du ut, så må du ta hensyn. Det blåser godt og enkelte steder er det kraftige vindkast. Det er de som er skummelt. Hold deg inne, så går nok uværet over, oppfordrer Magnussen.

- Overraskende rolig

Klokken 18.40 merkes vinden godt i Arna. Hos Vaktsentralen i Bergen kommune har det vært overraskende rolig.

Klokken 18.00 hadde de bare fått melding om et tre som halvveis var blåst ned, og et annet tre som hadde blåst ut i veien. Ingen av meldingene er fra Arna.

Ifølge Vaktsentralen målte vindmåleren på Ulriken orkan styrke tidligere i dag, med 34,6 meter i sekundet. Klokken 18.15 var vindkastene 28 meter i sekundet på Ulriken.

Klokken 1830 melder BT at stormen vil være på det verste de neste tre-fire timene. De har snakket med Værvarslinga på Vestlandet, som opplyser at det er noe usikkert nøyaktig når toppen er nådd.

Sterke vindkast

Like etter klokken 17.00 varslet 110-Hordaland på Twitter om at et tre hadde falt over en strømførende ledning ved Rolland på Osterøy.

Det resulterte i at en rekke innbyggere på Osterøy mistet strømmen. Og flere ostringer har slitt med manglende strøm helt siden mandag morgen.

Meteorolog Reidun Holmøy, som også bor i Arna, forteller at både Arna og Osterøy trolig ikke vil få det verste været denne ettermiddagen.

Men noen kraftige vindkast kan en trolig få.

- Det kan bli sterke vindkast, sier meteorologen og ber folk ta sine forholdsregler.

Og sterk vind var det trolig da en rubbhall løsnet i Langerekkja i Arna.

«Rubbhall på 4X6 meter som har løsnet og ligger i veibanen» skrev 110 Hordaland på Twitter klokken 14.00.

Brannvesenet rykket ut og sørget for at rubbhallen ble fjernet.

