Stakk av i grønn varebil fra byggeplass

Politiet fikk lørdag morgen melding om en person som oppførte seg mistenkekelig på en byggeplass ved Unnelandsvegen på Espeland.

To personer mener de så at mannen stjal takpapp og gikk ut for å snakke med han. Da begynte han å oppføre seg så pass truende at de løp hjem og ringte politiet.

– Han skal da ha løpt mot Lone-området og stakk av i en grønn varebil med utenlandske skilter, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vest politidistrikt.

Personen snakker gebrokkent norsk og er mulig østeuropeer. Han var borte da politiet kom.

– Så lenge vi ikke vet om noe er stjålet gjør vi ikke flere undersøkelser. Vi må først se om de som bygger der mangler noe, sier Eidsnes.