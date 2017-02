Tilhenger havnet i motsatt kjørefelt

Lørdag ettermiddag fikk nødetatene melding om et trafikkuhell i Indre Arna.

En bil hadde mistet tilhengeren, som det sto en bil på, ifølge politiet.

- Et dekk på hengeren punkterte, noe som gjorde at hengeren vred seg og skilte lag med «moderskipet». Da tippet hengeren over i motgående kjørefelt og stoppet i autovernet, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.

Ingen personer ble skadet, men hendelsen førte til noe trafikale problemer.

- Ett felt ble sperret. Brannvesenet tok tak i hengeren og tauet den vekk til et egnet sted, opplyser Kronen.

Meldingen kom inn klokken 1542.