Tre butikkar får ølsal-smekk

Extra i Lonevåg, Joker i Fotlandsvåg og Rema 1000 i Lonevåg blir alle tildelt ein prikk etter at ein kontrollør oppdaga at alle tre butikkane hadde plassert alkoholhaldig drikke like i nærleiken av drikke utan alkohol.

Biletet er tatt frå ein av butikkane og er døme på korleis det ikkje skal gjerast.

Dette er eit brot på alkohollova.

Saka kjem opp i formannskapet onsdag, medan det er heradsstyret som treff endeleg vedtak i saka.

Skjenkeprikkar til Ole Bull Kro

Rådmannen går inn for å tildela Ole Bull Kro på Valestrand to prikkar for brot på Alkohollova i desember i fjor. I samband med skjenkekontrollen blei det observert at ein person som var openbart påverka av rusmiddel var til stades i lokalet utan å bli bortvist.

Leiinga ved kroa avviser i svaret til kommunen at dei har brote lova, og meiner dei ikkje bør få tildelt prikkar.Formannskapet behandlar saka onsdag.

Fjordslottet unngjekk skjenkesmekk

Kommunen sine skjenkekontrollørar observerte under ein kontroll på Fjordslottet at ein av gjestane var openbart påverka av alkohol, utan at han blei bortvist frå lokalet. I staden hadde vedkomande fått ei mugge vatn.

Medan kontrollørane meiner dette er eit brot på Alkohollova, legg rådmannen vekt på forklaringa til hotelleiinga, der den aktuelle gjesten hadde rom på hotellet, og fekk vera i lokalet for å hindra at vedkomande fekk i seg meir alkohol dersom vedkomande hadde tilgang på alkohol på rommet. Rådmannen rår formannskapet til ikkje å gje Fjordslottet prikkar.