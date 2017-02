Politidirektøren går inn for å plassera den eine av to tenestestader i Voss politidistrikt i Osterøy kommune. No har Vaksdal kommune klaga.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Bygdanytt i én måned for kun kr 1,– Ubegrenset tilgang til alt innhold. Ingen bindingstid. PRØV NÅ Deretter kr 99,-/mnd. Ingen bindingstid. « Tilbake til forsiden