Varsel fleire beltekontrollar

fjor varsla Statens vegvesen auka kontroll av beltebruk på busser og dei varsla gebyr på 1.500 kroner

Av 2.465 busspassasjerar og -sjåførar som ble kontrollert på Vestlandet i fjor haust, var det 274 som sat utan belte i bussen, opplyser Statens vegvesen.

Trappast opp

Denne veka set kontrollørane inn ekstra innsats for å sjekka nytte av belter i bussar. Det ble lovt fleire kontrollar og informasjonskampanjar på haldeplassar.

– Vi gjer kontrollar heile året, men denne veka vil vi trappa opp kontrollane våre i klasse 3-bussar her på Vestlandet. Samstundes skal vi ut å formidla kampanjebodskapen til busspassasjerane, og bevisstgjere dei om at det er viktig å festa belte òg på bussen, seiar Anne Margrethe Bøe som er kampanjeansvarleg i Statens vegvesen Region vest.

Stort skadepotensial

Det finst fleire ulike typar bussar, og ikkje alle har krav til belte. Du kan berre få gebyr dersom bussen du sit på faktisk har tryggleiksbelte montert.

Bussar som er berekna for låg fart og mye folk i bystrøk, har ofte ståplassar og ikkje belte. Kontrollane skjer på tur- og langdistansebusser.

– Utan belte er du til fare for deg sjølv og andre du reiser saman med om det skulle skje ein ulukke. Gebyret i seg sjølv er ikkje viktig for oss, men eit viktig verkemiddel for å få fleire til å ta trafikksikre val. Det er få ulukker i buss, men skadepotensialet er stort om noko skulle skje, seiar Bøe.