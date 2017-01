– Du må være sterk i hodet, uansett om du skal løpe i 24 timer eller velte et dekk på 250 kilo

– Jeg har faktisk aldri tapt i håndbak før, proklamerer Bjørn Tore Taranger, i det han og Lars Rørbakken går inn i "Hula" på Dale.

Dette har vært basen til en av de sterkeste mennene i Norge i en årrekke. Etter å ha vært i norgestoppen i strongman har Rørbakken skiftet fokus til håndbak de siste årene og gjort sine saker svært bra.

37-åringen fra Trengereid er hentet til flere storstevner over hele verden, fra Australia til Las Vegas. Han vant hovedkampen i Arnold Classic i Hong Kong for et drøyt år siden og fikk skryt av kongen selv; Arnold Schwarzenegger. I mars er han invitert tilbake til USA og Australia.

Lars Rørbakken Alder: 37 år. Vekt: 120 kg. Høyde: 1,90 m. Yrke: Selvstendig næringsdrivende. Idrett: Strongman og håndbak. Eksempel treningsuke: Mandag: 1.) 45 min styrketrening på skuldrene (høy intensitet). 45 min sykkel (lav intensitet). 2.)1 time håndbaktrening (høy intensitet). 3.) 2 timer fjelltur (medium intensitet) Tirsdag: 1 time styrketrening rygg (høy intensitet), 45 min boksing 2.) 1 time styrketrening bryst, underarmer og legger (høy intensitet) 3.) 1 time fjelltur (medium intensitet). Onsdag: 1.) 90 min styrketrening bein (høy intensitet), 45 min sykkel (lav intensitet) 2.) 45 min styrketrening legger og underarmer (høy intensitet) 3.) 1 time fjelltur (lav intensitet) Torsdag: 1.) 1 time styrketrening armer (høy intensitet) 2.) 45 min styrketrening bryst (høy intensitet) 3.) 45 min motbakke intervaller (høy intensitet) Fredag: 1.) 45 min styrketrening skuldre (høy intensitet) 2.) 5 timer fjelltur (lav intensitet) Lørdag: 90 min styrketrening håndbak og armtrening med vekter. 45 min sykkel (lav intensitet) Søndag: 1.) 4 timer topptur på randonee ski (lav/medium intensitet) 2.) 1 time styrketrening underarmer, legger og mage (høy intensitet) Totalt: ca. 28-30 timer.

Selv om han og Taranger driver med to vidt forskjellige idretter, henter de inspirasjon hos hverandre.

– Begge blir inspirert av ekstreme ting og følger med på hverandre, sier Rørbakken.

– Den mentale biten er viktig for oss. Du må være sterk i hodet for å gjøre begge idrettene, uansett om du skal løpe i 24 timer eller velte et dekk på 250 kilo, kommer det fra Taranger.

Les også Tok gull og fikk møte idolet Selveste Arnold Schwarzenegger oppsøkte Lars Rørbakken for å gratulere med tungvektsgullet.

Den 37 år gamle milslukeren fra Haus, nå bosatt i Fana, har levd av å løpe langt de siste årene. Taranger nøyer seg ikke med maraton, men satser det han kan på ekstreme ultraløp. Der er han best i 24-timersløpene - den andre klassiske ultraløp-distansen, 100 km, blir i korteste laget.

Han har den norske rekorden på 24-timer med 257,6 km, satt under Bislett Indoor Games vinteren 2015.

30 timer med trening

På mange måter har Rørbakken den norske rekorden i det motsatte av Tarangers; nemlig å løfte atlassteiner. En kort og eksplosiv øvelse, der teknikk og enorm styrke er nøkkelen til å løfte de runde steinene. Rekorden hans er på 245 kilo.

Rørbakken er kjent for å trene mye og består av 120 kilo muskler og nesten ikke fett. Han pynter heller ikke på svaret når vi spør om treningen.

– Jeg trener sinnsykt mye.

En treningsgsuke utenom konkurranseperioder består av oppimot 30 timer trening med styrke og kondisjon, i tillegg til mye tøying og bevegelighet, som ikke er medberegnet i timetallet.

Som med Tarangers program, består mange av dagene av både to og tre økter. De dagene Rørbakken trener tre ganger er første økten kl. seks, den andre kl. 18, mens den siste er kl. 22.

Å ta en telefon og veksle erfaringer med ultraløper Taranger kommer godt med når motivasjonen ikke er på topp.

Bjørn Tore Taranger Alder: 37 år. Vekt: 66-67 kg. Høyde: 1,82 m. Yrke: Ultraløper. Idrett: Ultraløp. Eksempel treningsuke: Mandag: 1.) 35 løpetur rundt Nordåsvannet og Klokkarvannet, tid: 2.55.57, 4:59 fart/km. 2.) 20 min spinning. 3.) 10 km løpetur sammen m/Kjersti. Tid: 1.07.55 4.) Styrke/core, mage, rygg & armer. Totalt: 4 timer & 25 min, 45,38 km. Tirsdag: 1.) 10 km løpetur 51.10, 4:57 fart/km. 2.) 20 min spinning. 3.) 20,9 km løpetur sammen m/BFG inkl. intervaller: 6 x 2 km, 3 første på asfalt & de 3 siste på tartandekket + 8 x 60m Tid: 1.42.27. 4.) 20 min spinning. Totalt: 3 timer & 10 min, 31,25 km. Onsdag: 1.) 35 km løpetur i fjellheimen, Tveitakvittingen x 2, 6 timer. 2.) 20 min spinning. 3.) 20 min. spinning. 4.) Styrke/core, mage, rygg, armer. 5.) 3 km gåtur sammen med Kjersti. Tid: 35 min. Totalt: 7 timer og 15 min. 35 km + 3 km gåtur. Torsdag: 1.) 39 km løpetur. Tid: 3.03.40, 4:42 fart/km. 2.) 6,5 km løpetur/gåtur. Tid:1 time og 20 min. 3.) 11,2 km løpetur sammen m/Kjersti inkl. den korte runden (4 km) i Hordnesskogen. Tid: 1.20.20, 7:12 fart/km. 4.) 20 min spinning. Totalt: 6 timer, 56,7 km. Fredag: 1.) 8 km løping på mølle, tid: 40 min. 2.) 20 min spinning. 3.) 8,4 km løping på mølle, tid: 42.20. 4.) 20 min spinning. 5.) Styrke/core, mage & rygg. 6.) 3 km gåtur sammen m/Kjersti. Tid: 35 min. 7.) 12 km løping på mølle, tid: 60 min. Totalt: 3 timer og 40 min, 28,4 km. Lørdag: 1.) 12,3 km løpetur, tid: 1:05:10, 5:18 fart/km. 2.) 10,6 km løpetur. Tid: 1.13.35, 6:57 fart/km. 3.) 10 km løping på mølle, 50 min. 4.) Styrke/core trening. 5.) 20 min spinning. Totalt: 3 timer og 20 min, 33 km. Søndag: 1.) 35,4 km løpetur 2.55.57, 4:59 fart/km. 2.) 30 min. spinning. 3.) Styrke/core trening. Totalt: 3 timer og 30 min, 35,4 km. Uketotal: ca 31 timer, ca 266 km.

– Å trene så mye er tungt for hodet i perioder, da er det inspirerende å snakke med en som løper 24 timer i konkurranser, smiler Rørbakken.

– De fleste gjør ikke det lille ekstra for å gå fra god til best. Jeg har hatt et veldig fokus på detaljer de siste årene - å gjøre alle småting bedre, for eksempel kostholdet, sier han videre.

Opp klokken fem

Rørbakken har de siste årene kuttet helt ut raffinert sukker og hvetemel. Det betyr at det aller meste han får av karbohydrater kommer fra frukt og grønnsaker.

– Det hender jeg en sjelden gang spiser snop. Siden jeg ikke drikker alkohol, er det min måte å skeie ut på.

– Hvor lett eller vanskelig er det å leve slik?

– For meg går det veldig greit, jeg er så pass motivert for å nå målene mine, men det hender jeg må bite tennene sammen jeg også. Det krever sitt.

Da er det greit å søke mot personer som også strekker strikken, for å få påfyll av motivasjon.

– Det kan for eksempel være når jeg må opp klokken fem om morgenen for å trene før jobb. Så leser jeg på bloggen til Bjørn at han løp i ti timer gjennom tung snø dagen før. Det trenger heller ikke å være folk som driver med idrett som inspirere meg, bare de brenner for noe.

Utfordret Brann-spillerne

Nylig fikk Taranger virkelig satt det mentale på prøve. Under VM i 100 km i slutten av november ble det hardt for hausingen. Konkurransen var bare fem uker etter EM i 24-timersløp og kroppen var ikke helt restituert til nok en kraftanstrengelse.

– EM for min del var tøff. Det var en kamp fra fire mil og til mål.

Omformulert betyr det å kjempe i motbakke i nesten fire timer.

– Men nå er det veldig bra. I går løp jeg 51 km langtur og intervaller, smiler Taranger, som gjerne skulle vist utøvere fra andre idretter hva det vil si å tyne kroppen maksimalt.

– Jeg har utfordret Brann-spillerne til en løpetur på Gullfjellet, men de vil ikke.

Står over atlassteinene

Da er det greit i hvert fall å ha én utøver fra en annen sport å sparre med. Fra før har Taranger vært med Rørbakken og trukket lastebil, mens rollene etterpå ble byttet om med løpetur på Gullfjellet.

Denne dagen er det strongman-øvelser som står på planen, før det hele avsluttes med en duell håndbak.

Også for en ultraløper er det bra med litt styrketrening.

– Nesten alle strongman-øvelsene er veldig funksjonelle - crossfit har kopiert mye av det, sier Rørbakken.

Taranger får prøvd seg i dekkvelt, markløft og farmers walk, der man skal gå så fort som mulig med tunge vekter i begge hender. De runde atlassteinene holder han seg langt unna.

– Er du gal? Nei, jeg vil ikke bli skadet!

Håndbak-duellen går som forventet. Etter at mesteren har snakket om teknikk og regler, er det noen kjappe runder med oppvarming før Taranger gir bånn gass.

– Jeg tok læreren i håndbak i sjette klasse. Da fikk jeg applaus, sier Taranger før han tar i og går på sitt første håndbak-tap.