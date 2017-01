Rikstoto-seier til ostring etter kuskedrama

TRAV: – Det ble litt hektisk før start, forklarer en av hestens eiere, Lars Olav Birkeland fra Valestrandsfossen.

Seieren kom på Jarlsberg-banen, like utenfor Tønsberg. Sønnen til Birkeland, Lars Inge, kjørte over fjellet med Super Gullet midt på natten. De ankom travbanen like før start.

Et forsinket fly på Flesland gjorde at Svein Ove Wassberg ikke kunne kuske. Dermed måtte ostringen Tom Erik Solberg, som for tiden bor på Østlandet, steppe inn.

– Wassberg er en veldig god kusk, men Tom Erik er også en av landets beste, sier Birkeland til Bygdanytt.

Sjokkseier

Seieren kom uventet på eieren, og Rikstoto omtaler triumfen som et «supersjokk» på sine nettsider.

– Startposisjonen var håpløs, men vi fikk en kjempegod start. I siste svingen lå vi i god posisjon, og Tom Erik styrte den til seier på oppløpet, forteller Birkeland.

Han hentet hesten fra Sverige i desember og satte den i trening. Helgens seier var en stor opptur – både økonomisk og sportslig.

– Det er 60.000 i premie for å vinne, så fortjenesten er veldig god, forteller Birkeland.

– Men det er ikke hver uke vi vinner et Rikstoto-løp for å si det sånn, legger han til.

Familieprosjekt

Teamet rundt hesten består av Lars Olav Birkeland, sønnen Lars Inge og hans datter Sunniva, i tillegg til Lars Inges forlovede Ellinor og døtrene Eileen og Elisabeth.

– Dette er helt sykt! Vi hadde vært kjempefornøyde med femte- eller sjetteplass med de forutsetningene, sa Ellinor Kreybu til Trav- og Galoppnytt etter at seieren ble dratt i land.

