Sander-Francis har 1.300 timer med teknikktrening bak seg

– Noen setter utseende foran ytelse, men jeg mener at det er det på innsiden som teller, ler Sander-Francis Milde-Holst (16) parkert i en stol på årets LAN i gymsalen på Arna videregående skole.

– Jeg skal spille Hearthstone og Counter Strike, sier han.

– Og vinnersjansene?

– Lave. Det er veldig mange gode her som lett overgår meg når det kommer til tekniske ferdigheter, sier han og utdyper:

– Aim, altså sikte og bevegelse, forklarer han.

Taktisk blikk

Taktikk, et bra blikk, reaksjonstid og kommunikasjon. Det er stikkordene som går igjen når deltakerne ramser opp oppskriften på spillsuksess.

– Samarbeid, si ifra om trusler, ha oversikt på kartet, oppsummerer Stine Knutsen Leganger (17) fra e-sport på Arna VGS.

– Vi er B-laget, men vi har øvd en del, sier hun og henviser til Odin Trefall (16) og Ionut Lup (16). Annenhver uke møtes de for å øve mot konkurranser som i dag.

– Det viktigste er å holde fokus, ikke snakke om tilfeldige ting, men kun det som er relevant der og da. Kommunikasjon er alt, presiserer hun.

– Drikkeflaske er også viktig, i tilfelle man blir dehydrert, og appelsinjuice, det skjerper konsentrasjonsevnen, sier Sander.

16 tap

Nytt av året er scenen. Her spiller deltakerne i tospann, én mot én, eller med fem på hvert lag. Tobias McLeman (17) og Tobias Iversen (17) er i dyp konsentrasjon bak hver sin skjerm. Counter Strike står på agendaen og det går mot tap for Iversen.

– Det gikk dårlig i starten, jeg tapte åtte runder på rad, forklarer han. Med kun 20-30 sekunder per runde, og et par sekunders pause i mellom, krever konkurransen full fokus.

– Tobias (McLeman) er teknisk flinkere, sier syttenåringen som ifølge ham selv er ny i “gamet”. For Sander er derimot spilling en stor del av hverdagen.

– Om man vil bli god, er det beste er å spille mye, hovedsakelig med folk man kjenner og er komfortabel med, da yter man mer og kommuniserer bedre med de andre i laget, forklarer han. Ikke minst mener han det er viktig å reflektere over egne feil.

– Det er viktig å ikke skape uvaner, presiserer han. Selv sliter han med å oppnå høy nok hastighet i spillet Hearthstone.

– Jeg driver litt for mye med såkalt “bunnyjumping”, altså hopping fra side til side.

Enn så lenge er den lave hastigheten en uvane han ikke ønsker å legge av seg.

– Det er underholdende, så jeg klarer ikke la være, ler sekstenåringen.

Drømmer om streaming

På sikt ønsker han å leve av spill via streaming på YouTube. Kort sagt innebærer det at Sander filmer seg selv under spilling og legger ut videoene på nett.

– Det er et fåtall som når dit, men klart, det er drømmen, sier sekstenåringen som allerede har en “gameplan”.

– Først og fremst må man begynne smått, prøve seg frem med små klipp og opparbeide seg et “community”, altså en gruppe mennesker som er interessert i det du gjør. Deretter må du ha en evne til å underholde og ha en stemme som folk liker å høre på. Ingen gidder å høre på en frustrert pipestemme flere timer i strekk, sier Sander.

– Og din stemme?

– Vet ikke, jeg hører ikke så mye på meg selv, men den er vel grei nok, smiler han.

– Enten blir jeg så god at jeg satser på det, og hvis ikke har jeg en utdanning å falle tilbake på og noe de fleste vil omtale som en “ordentlig jobb”, ler han.

Billettraid til e-sport

Billettene røk på under tolv minutter da Lærerlaget ved Arna vgs arrangerte LAN. Drømmen er å kunne tilby ti ganger så mange billetter i fremtiden.

Med 50 plasser til disposisjon skulle arrangementet samle både videregående elever og elever fra ungdomsskolen. Slik ble det ikke.

– Vi tenkte at halvparten skulle komme herfra, men billetten røk på under tolv minutter. Elevene våre tok alt, sier en engasjert Bjørn Inge Nøkling. Han er faglærer på media og kommunikasjonslinjen og arrangerer LAN i gymsalen for tredje året på rad sammen med faglærer i e-sport, Sindre Rygg.

– Jeg turte ikke tenke noe før strømmen var sikret for kvelden, men nå som alt virker kan vi vel si at vi leker med ideen om å utvide på sikt, sier han storfornøyd. Enn så lenge ønsker ikke arrangørene å være konkret, men sier at de allerede nå har andre lokaler i kikkerten.

– Her er det uhyre mange flinke folk, og Sindre har et enormt kontaktnett, så et LAN med 500-750 deltagere burde være mulig å få til, sier Nøkling. Nettopp ved hjelp av Ryggs kontaktnett har arrangørene sørget for å oppgradere fjorårets premie i stor skala.

– I fjor var førstepremien en pose med ostepop, i år er det tusen kroner, det sier litt!

Lang natt

Det ble en lang natt for de ivrige "gamerne". Bygdanytt slår på tråden lørdag morgen for å høre hvordan det gikk.

– Kampene gikk ikke så bra som vi hadde håpet. Selv om vi sikret oss andreplassen var A-laget harde konkurrenter. Siden kampene vi spilte ikke tok sted før klokka seks lørdag morgen, var de fleste av oss utrolig trøtte, noe som førte til at kommunikasjonen ikke var helt på topp. Alt i alt var førsteplassen vel fortjent til A-laget, sier Stine Knutsen Leganger.