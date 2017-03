Sigrid Borge har aldri vært bedre trent

FRIIDRETT: I fjor fikk Borge full klaff i European Cup Winter Throwing da hun overrasket alle med å kaste spydet 59,33 meter. Også denne sesongen legger ostringen sesongstarten til det store kaststevnet.

Men fjorårets konkurranse prøver hun å tenke minst mulig på før det braker løs.

– Det var ikke meningen at det skulle gå så langt i fjor. Hvis jeg tenker på det, kan jeg fort bli for ivrig, og da går ikke spydet langt, sier 21-åringen.

Trente med Palameika

I fjor var konkurransen lagt til Romania, mens det denne gang blir noe mer behagelige forhold i solfylte Las Palmas på Gran Canaria

Borge og trener Helga Reigstad er nylig kommet tilbake fra en to uker lang treningssamling i Monte Gordo, Portugal. Der fikk Borge blant annet trene med latviske Madara Palameika, som i fjor vant Diamond League.

– Kastene på trening er jevnt over lengre og fysisk er jeg bedre. Så gjenstår det å se om jeg treffer med teknikken, forteller Borge, som har lagt på to økter for dagen.

– Hva er målet på lørdag?

– Det er å kaste over 55 meter. Det er ennå bare mars.

– Må ha litt høye mål

Selv om Borge de siste sesongene jevnt og trutt er blitt bedre, ble 2016 en gjennombruddssesong. Med 59,33 meter vant hun U23-klassen i Romania og satte også norsk U23-rekord.

Kastet sendte henne til sitt første seniormesterskap, EM i Nederland, der det ble en 19. plass. Senere på sesongen tok hun NM-gull og bronse i Nordisk-Baltisk U23-mesterskap.

Denne sesongen er målet U23-EM, der kravet er på 50 meter. Det burde gå lett for hausingen, mens senior-VM kan bli en utfordring. Der er kravet 61,40.

– Det er et "heise" krav og det er mye som skal klaffe for å klare det, men man må ha litt høye mål, understreker hun.

Borge får i hvert fall god konkurranse på Las Palmas. Hun møter blant annet jevngamle Sara Kolac fra Kroatia som har 66,18 som pers.

Prøver seg på U23-kravet

Også Matilde Roe blir med nedover. IL Fri-kasteren var ikke med i fjor, men selv om hun har slitt litt med ryggen i det siste, skal hun nå være klar for sesongdebuten i diskos.

– Men det er ganske tidlig ennå, så jeg har ikke de store forhåpningene, sier 20-åringen.

Om det blir fullklaff satser Roe på å komme seg over kravet til U23-EM på 48,50 meter. Persen er på 49,57 fra NM i fjor.

– Det er absolutt mulig å klare kravet. Jeg har tatt det litt med ro i det siste på trening grunnet ryggen, men å kaste går helt fint, sier sesongklare Matilde.