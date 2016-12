Topp 10 på sportsfronten

1. «Du har blåst av kampen, og det har du gjort på topp»

Tirsdag 12. juli kom meldingen om at Arna-Bjørnars ikoniske dommer Jan Egil Helle var død. Han hadde vært innlagt på sykehus med en lungebetennelse, og gledet seg til han skulle skrives ut. «Men slik gikk det ikke – i stedet kom altså dødsbudskapet som slo ned som en bombe blant alle oss som kjente ham, eller mener at vi kjente ham», opplyste styret i Arna-Bjørnar Fotball.

2. Andrea (19) til EM i crossfit

Andrea Solberg har på rekordtid nådd internasjonalt nivå innen crossfit. I slutten av mai var det tidligere turntalentet kvalifisert for europamesterskapet i Madrid.

3. Lars blir hentet til hovedkamp i Hong Kong

Da Arnold Classic for første gang skulle arrangeres i Asia, var Lars Rørbakken en av hovedattraksjonene i håndbak. I august satte kjempen fra Trengereid seg på flyet med retning Hong Kong og storkampene i tungvektklassen.

4. Kjempen skal bryte om 500.000 dollar i USA

Også i januar ble Lars Rørbakken godt lest. Da handlet det om at han vurderte å reise til USA for å delta i en amerikansk håndbak-liga.

5. Mystisk sykdom setter Karoline ut av spill

Det ble lite spilletid for Arna-Bjørnars stortalent Karoline Heimvik Haugland i første halvdel av 2016-sesongen. – En veldig frustrerende situasjon, fortalte Haugland i slutten av mai.

6. Brede smil for nytt senter

I august åpnet det nye treningssenteret på Storaneset i Arna. Det var populært.

7. Mjelde skal lede talentsatsing

Elleve klubber i Nordhordland fikk i vår nyte godt av Mons Ivar Mjeldes kunnskaper. – Det skal være et profesjonelt opplegg. Jeg kommer til å kreve disiplin, fortalte Mjelde.

8. – Mitt livs tøffeste løp

Hans-Jacob Berntsen (74) har deltatt hver gang siden Arnaløpet startet for 33 år siden. I år var det ekstra spesielt.

9. Roald (65) trenger bare Jesus. Og å løfte jern.

I serien Supermosjonistene presenterer Bygdanytt mennesker på 50+ som har tatt treningen sin til nye nivå. For Roald Hauge er treningen blitt medisin, og helt nødvendig.

10. Avaldsnes-Maren tjente mer enn hele Arna-Bjørnar

Med utgangspunkt i skattelistene laget vi denne saken, om de enorme lønnsforskjellene i norsk kvinnefotball.