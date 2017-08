Nautnes får én kamps karantene for somling

Klagen på det røde kortet ble ikke hørt. Det ble avgjort i Disiplinærutvalget i Norges fotballforbund (NFF) tirsdag.

Avgjørelsen er gjort på grunnlag av dommerens utvisningsrapport, spillerens forklaring og opptak av kampen, opplyser NFF til Bygdanytt.

Somle-kort

Den mye omtalte episoden skjedde da Arna-Bjørnar tok imot Vålerenga i den 14. serierunden i Toppserien.

På stillingen 2-1 ble Emilie Nautnes byttet ut. Rødtrøyen hadde et gult kort fra første omgang og tuslet rolig mot benken for å bli erstattet. Dommeren likte ikke farten hennes, og dro frem det gule kortet igjen.

Det endte med rødt kort og en rasende Arna-Bjørnar-trener.

– Skandale

Hos Arna-Bjørnar blir ikke karantenen godt mottatt.

– Det er ikke overraskende å bli møtt av dette, men man kan lure på vitsen med hele klageprosessen sier sportslig leder Siv Lekven i Arna-Bjørnar Kvinner.

Hun kaller det en skandale.

– Jeg har aldri sett maken til episode og synes ikke dette er greit i det hele tatt. Det er veldig utrivelig for en ung spiller å få noe sånt imot seg.

Fakta: Arna-Bjørnar - Vålerenga (2–1) 2–3 Toppserien kvinner, 14. serierunde 143 tilskuere på Arna Idrettspark Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik IL Mål: 1-0: Josee Nahi (1), 2-0: Nahi (4), 2-1: Anne Lise Olsen (35), 2-2: Gunnhildur Jonsdottir (64), 2-3: Elise Krieghoff (90+2) Arna-Bjørnar (4-4-2): Alyssa Giannetti, Cecilie Kvamme, Ingrid Stenevik, Helene Gloppen, Elise Stenevik - Emilie Nautnes, Maria Brochmann, Lisa Naalsund (Karoline Haugland fra 90), Amalie Eikeland - Emma Fletcher (Thea Bjelde fra 73), Josee Nahi (Rikke Nygard fra 61)

Aktuelt med anke

Hun forteller at hun selv og spillergruppen er fortvilet. Onsdag møter rødtrøyene Sandviken på bortebane, uten Emilie Nautnes.

– Det røde kortet var en helt absurd avgjørelse. Det rammet ikke bare spilleren, men hele laget i en hel omgang - fordi de måtte spille med en spiller mindre. Jeg har problemer med å ta det på alvor, sier Lekven.

Arna-Bjørnar har foreløpig ikke tatt stilling til om avgjørelsen fra Disiplinærutvalget skal ankes, men den sportslige lederen sier at det «absolutt er aktuelt».

Lekven påpeker at en eventuell anke uansett ikke bli tatt stilling til før Sandviken-kampen.

Krever omkamp

I tillegg til klagen på det røde kortet, har NFF mottatt varsel om protest fra Arna-Bjørnar som krever omkamp.

Arna-Bjørnar-trener Morten Røssland mener dommeravgjørelsen var direkte avgjørende for at ledelsen ble snudd til tap mot Vålerenga.

– Vi vil avklare noen formelle forhold med Arna-Bjørnar, oversende protesten til Vålerenga og dommeren for merknader, og deretter oversende protestsaken til Doms- og sanksjonsutvalget for behandling. Det er vanskelig å si noe om når en eventuell beslutning fra utvalget vil foreligge, sier Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i NFF, i en e-post til Bygdanytt.

Dommer Marit Buhaug Folstad har ikke ønsket å kommentere det røde kortet i det hele tatt.