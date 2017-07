Sjå den utrulege videoen!

– Osterøy er eit urørt område for vårt miljø og eg ønskte å lage ein video ingen andre hadde laga før, seier Ali Nas som let seg imponere av den vakre vestlandsnaturen på øya.

Det er han som har klippa videoen, som du kan sjå lengre nede i saka, medan Tommy Haugen og Emil Øygard har stått for videoen.

Nas fortel at opptaka gjekk føre seg stort sett på Bruvik, der asfalten var best.

– Bakken er spennande og varierande i svingtypar, samtidig som den er litt skummel, forklarar Nas.

Tek sikkerheita på alvor

Sjølv om det ser ut som at dei køyrer i ei skummel høg fart på Bruvikvegen, fortel Nas at dei faktisk hadde jamt over relativt låg hastigheit for å spare dei sjølv for skader. Likevel var det i nokre parti at farta gjekk opp.

– Eg vil anslå at vi køyrde i 70 km/t på det raskaste.

– Eg reknar med det krevst litt trening før ein kan gjere dette?

– Absolutt. Ein må kunne bremse i alle vinklar før ein hiv seg utfor noko slikt. Det tar gjerne nokre år før ein er komfortabel i ein slik bakke, meiner han.

Nas understrekar at dei tek sikkerheit på alvor.

– Vi skatar for å kunne skate i morgon også, så vi tek ingen sjansar, seier han og legg til:

– Vi filma videoen i seksjonar og vegen var open for trafikk der det var oversiktleg for oss. Der det var blinde svingar, sende vi ned ein mann i gul vest som stengde av vegen.

Håper på større interesse

Ifølgje Nas var gullåra til downhill skating rundt 2011, og interessa har no dabba litt av.

– Men det er framleis om lag 60 personar som deltek i Norgescupen og ein handfull som også deltek i verdscupen.

Nas anslår at 200-300 downhill-skatarar driv med freeride, som er eigenorganisert og ikkje under noko forbund.

Nå håpar han at interessa vil ta seg opp att.

– Eg håpar sjølvsagt at vi blir fleire, og det er derfor eg lagar slike videoar, seier han til Bygdanytt.