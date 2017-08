VM-debuten blir det største som Martin Roe har opplevd som idrettsutøver.

Til onsdagens pressetreff på Tower Bridge Hotel kom han sammen med sin mor og trener Ingunn Gatland Jakobsen, og selv om det var mellomdistanseløperen Filip Ingebrigtsen som var treffets midtpunkt, var det også noen som ville ha en prat med den norske troppens mest allsidige utøver. Roe tok seg god tid til både intervjuer og fotografering i kjelleretasjen på hotellet.

Martin Roe perset med pene 8144 poeng da han klarte VM-kravet i spanske Monzon i begynnelsen av juni. Poengsummen var bare 16 poeng bak norgesrekorden til Benjamin Jensen satt i Roskilde i Danmark helt tilbake til 1. august 1999.

– Dette er noe jeg har jobbet hardt for i mange år og en drøm jeg har hatt i 15 år. Det var deilig at jeg endelig lyktes og at jeg fikk til alt i 10-kamp.

– Hva var det som gjorde at du klarte 8144 denne gangen?

– Jeg har ligget tett opp til 8000 poeng i flere 10-kamper, og jeg er blitt mer stabil i mange øvelser. Det er hard jobbing over mange år som har gjort utslaget. Jeg perset for to år siden og kvalifiserte meg til EM. Du blir mer og mer stabil etter som du får mer rutine og erfaring.

Lang kamp

Roes historikk på friidrettsbanen går langt tilbake. Allsidigheten kom tidlig for den gjennomtrente vestlendingen.

– Jeg har alltid drevet med alle øvelser, helt fra mitt første UM da jeg var 15 år. Da var det bare å fortsette og trene, for jeg kunne ikke bli slått i neste UM. Til slutt prøvde jeg meg i mangekamp og synes det var utrolig gøy. Da jeg var 17 år kvalifiserte jeg meg til U18-VM. Der var det åttekamp. Da var det egentlig bare ett valg, og det var å kjempe videre.

Roe mener at han betraktelig bedre forberedt nå enn han var da han perset i Spania. Ikke minst har oppladningen vært betydelig mer komfortabel.

– Det var litt stress før den 10-kampen. Flybillettene ned ble kansellert, og vi reiste ned dagen før i stedet for to dager før som var planen. Vi kom ned midt på dagen etter først å ha reist til Oslo og overnattet der. Jeg var ganske sliten i kroppen da jeg kom ned, og jeg følte meg tung i beina på kveldsøkta etter at jeg kom ned. Jeg var sliten, og følelsen i Spania var ikke veldig god. Akkurat føler jeg meg veldig glad og lett i beina. Det føltes veldig bra på treningsøkta jeg gjennomførte tirsdag. Jeg tror at ligger godt an.

God start

Martin Roe håper at det blir fine forhold på konkurransedagene. Da NTB pratet med ham høljet regnet ned over den britiske hovedstaden, og slikt er ikke bra for tikjempere. Det er flere øvelser som blir verre å utføre om været svikter.

Det hele starter fredag formiddag som vanlig for tikjemperne med 100 meter.

– Først blir det å ta 100-meteren, og så blir det bare å ta øvelse for øvelse. 100-meteren er viktig for å få en god start. Hvis du lykkes med den, så gir det en trygghet videre til de neste øvelsene. Jeg tror at 100-meterformen er bra.

– Du hadde 10,79 i Spania?

– Ja. Det var et bra løp. Det var i motvind også. Og tangering av pers. Det var veldig bra, og jeg håper å løpe enda fortere fredag, sa Roe, som har kraftøvelsene som sine sterke sider.

– Når tar du norgesrekorden til Benjamin Jensen?

– Forhåpentlig om et par dager. Jeg tenker ikke så veldig mye den akkurat nå, men om alt klaffer fredag og lørdag, så kan jeg fort ta den. Men jeg skal være veldig fornøyd om jeg kommer over 8000 poeng. Jeg vil ikke skru forventningene for høyt opp. Jeg skal ut for å ta én og én øvelse om gangen.