To skadebetingede bytter i forsvarsfireren og en keeper Ingrid Hjelmseth som var rystet etter en smell i hodet rammet Norge hardt. Hadde det ikke vært for Nederlands knepne seier mot Danmark, ville Norge vært utslått av EM allerede torsdag kveld.

Fortsatt henger håpet i en sytråd for et land med medalje i ni av de ti siste EM. Nederlandsk seier over Belgia mandag og norsk seier over Danmark med minst tre måls margin må til for at det skal bli plass i kvartfinalen.

– Vi skal iallfall gjøre alt vi kan for å ta det siste halmstrået, sa Sjögren etter kampen. Landslagssjefen virket minst like skuffet som sine spillere.

– Det var bare ikke godt nok. Det var mye som ikke stemte for oss i dag, sa kaptein Mjelde.

Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi skal iallfall prestere bedre mot Danmark. Vi må stå i det og se oss selv i speilet. Vi skal finne ut hva som var galt så vi kan prestere bedre, sa Ada Hegerberg.

I det 59. minutt la Davina Philtjens inn fra venstre, og Tessa Wullaerts nikket på mål. Hjelmseth reddet, men greide ikke å holde ballen, og Elke Van Gorp dro nytte av offsideposisjon da hun nådde den og banket den i nettaket.

Selv keeper Justien Odeurs var med i en belgisk jubelklynge på 11 spillere inne i Norges målgård, foran tusener av belgiske fans som hadde tatt den korte turen over grensen.

Åtte minutter senere slapp et sjokkrammet norsk lag inn et håpløst mål da Janice Cayman fikk stå helt alene og nikke i mål på et langt innkast.

Enorm skuffelse

Forsøket på å kjempe seg inn i kampen igjen, eller i det minste score et viktig reduseringsmål, førte ikke fram. Norge kom seg knapt ut av egen sone i de seks overtidsminuttene, og kampen i Breda ble en enorm skuffelse.

Norge fikk en vanskelig inngang til kampen, med usikkerhet rundt flere spillere i Sjögrens foretrukne startoppstilling, som måtte endres rett før avspark da det ble klart at Maria Thorisdottir ikke kunne spille.

Det forpurret planen om å flytte Maren Mjelde fram som ballsentral på midtbanen. Kapteinen måtte fortsette på stopperplass, mens Ingrid Marie Spord rykket inn i laget.

Norge virket preget av dramaet og ga bort en kjempesjanse da Van Gorp kom til skudd rett foran mål etter bare to og et halvt minutt. Hjelmseth berget Norge med en god redning.

Det norske laget samlet seg og festet grep om kampen. Ada Hegerberg kom til noen avslutninger etter dødballer fra søster Andrine, mens Caroline Graham Hansen skapte farlige situasjoner hver gang hun kom rettvendt og fikk utfordre. Noen ganger var det tilfeldigheter som gjorde at ingen norsk fot fikk omsatt innleggene i scoring.

Kjempesjanse

Den største sjansen hadde Hansen selv, da Kristine Minde i det 19. minutt fant henne med et perfekt innlegg, og hun blåste volleyskuddet over nesten åpent mål.

Anført av Hansens Wolfsburg-klubbvenninne Tessa Wullaert var Belgia hele tiden farlig på kontringer, og det var en kamp som levde for fullt da lagene byttet side.

Ved pause kom Anja Sønstevold inn for en skadeplaget Ingrid Moe Wold og satte opp Hansen i en situasjon hvor spissen trolig ble snytt for straffe.

– Hun tok beinet mitt før hun tok ballen, sa stjernen.

Like etter støtte Hjelmseth sammen med Van Gorp idet hun klarerte et innlegg. Hun ble liggende, men fikk legens klarsignal til å fortsette. Både Hjelmseth og lagvenninnene var rystet, og få minutter senere var EM-sjansene nærmest forspilt. Men fortsatt lever et lite håp.