Hun måtte nødes til å si at hun synes midtbanerollen også er den hun er best i.

– Ja, jeg synes jo det, men jeg spiller der Martin (Sjögren) setter meg. Men om det blir midtbane torsdag så gjør jeg det jeg pleier å gjøre i klubblaget, sa hun.

– Jeg håper at jeg får involvere meg mer i spillet og at jeg kan være en ballsentral. Det er den oppgaven jeg liker best.

Det har vært mye diskusjon om hvor Sjögren bør bruke Mjelde, som er et naturlig førstevalg både som midtstopper og midtbaneanker, men bare kan spille ett sted av gangen. Både i generalprøven mot Frankrike og åpningskampen mot Nederland startet hun i midtforsvaret, men ble flyttet fram etter hvert. Onsdagens trening i Breda tydet veldig sterkt på at hun starter på midtbanen mot Belgia.

– Vi har ikke fått laget, men det virket på treningen som det blir slik, så jeg har litt forhåpninger, sa Chelsea-spilleren før en kamp Norge trenger å vinne.

Trigget

– Det trigger meg. Jeg har lyst til å bidra mest mulig for laget, og hvis det blir midtbane så vet jeg at jeg har kvalitetene som skal til. Jeg er kjempemotivert. Det hadde jeg vært uansett hvor jeg skulle spille, men jeg tenker at jeg skal gå foran med duellkraft, ja hele pakken, egentlig, og vise vei, sa landslagskapteinen.

Hun avviser at hun har snakket med Sjögren om hvor hun skal spille og på noen måte påvirket hans valg.

– Nei, jeg har ikke det. Det er helt opp til ham hvor han vil bruke meg.

Landslagssjefen mener det er avgjørende at midtbanen kommer mer med i spillet enn i åpningskampen. Han ser for seg at Mjelde dikterer tempoet i Norges spill.

Løs bane

– Vi ønsker å bruke midtbanen mer og få mer bredde i spillet med backene. Det blir viktig at vi gjør ting med tempo, men vi har nok bedre tid enn vi trodde vi hadde i kampen mot Nederland, kanskje et lite ekstra sekund, som vi kan bruke, sa Mjelde.

Sveriges spillere sa etter sin 0-0-kamp mot Tyskland i Breda at de slet med banen, som er ganske nylagt og temmelig løs.

– Ja, det merket jeg. Jeg brukte faste knotter i dag for ikke å få så stor belastning for beina, men det blir nok skruknotter torsdag, for å si det sånn, sa Mjelde.

– En gang følte jeg at bakken bare forsvant under meg. Det er ubehagelig, men sånt får vi bare tåle. Nå er vi iallfall forberedt og kan velge riktige sko.